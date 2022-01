Tribsees

Die Aktionsgruppe „Bahnhof Tribsees“ will am Sonntag (30. Januar) gegen den Ausbau des Straßennetzes protestieren. Dafür werden sich Aktivistinnen und Aktivisten bei einer Protest- und Kunstaktion mit Spruchbändern über der A20 bei Tribsees nahe der Baustelle der Trebeltalbrücke abseilen, wie die Aktionsgruppe am Mittwoch mitteilte. Sie fordert eine sofortige Verkehrswende, Schienenausbau in Mecklenburg-Vorpommern und „ein Ende der unangemessenen Kriminalisierung“ ihrer Protestform.

Der offizielle Versammlungscharakter solle zeigen, dass Demonstrationen auf und über Autobahnen keine Straftaten darstellten, hieß es. Die Verkehrswende sei „ein notwendiger und längst überfälliger Schritt gegen eine weitere Belastung des Klimas“. Dazu müsse verstärkt ein Ausbau von Schienennetzen und ein Rückbau des Straßennetzes stattfinden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade in Mecklenburg-Vorpommern sei die Abdeckung durch das Schienennetz „katastrophal“. Ohne Auto sei es kaum möglich, von A nach B zu kommen; Busse fahren zu selten. Viele Orte seien gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Von RND/epd