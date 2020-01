Grimmen

Denisé Rau erwartet den bislang aufregendsten Sommer ihres Lebens. Die 16-Jährige fliegt im Juli drei Wochen lang als Jugendbotschafterin zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Dort wird sie – genau wie die Sportler – im olympischen Dorf schlafen. Sie wird die Wettkämpfe hautnah miterleben, hinter die Kulissen blicken und ihre Eindrücke dokumentieren. Diese Privilegien dürfen nur zwei Jugendliche aus ganz Mecklenburg-Vorpommern genießen. Der Zweite im Bunde heißt Espen Göcke, ein Leichtathlet aus Rostock.

Ihr Kugelstoß-Talent katapultierte sie zur Botschafterin

Die junge Frau aus Grimmen kann ihr Glück noch gar nicht fassen. Dabei hat sich Denisé den Titel der Jugendbotschafterin nicht durch Glück, sondern durch ihr Können als Kugelstoßerin verdient. Es sprudelt förmlich aus ihr heraus, wenn sie erzählt, dass sie im sozialen Netzwerk Facebook erfuhr, dass der Landessportbund gemeinsam mit der Sportjugend Mecklenburg-Vorpommern Teilnehmer für das „Deutsche Olympische Jugendlager“ sucht. Deutschlandweit wurden 50 junge Sportler von einer Jury ausgesucht. Sie sollen das olympische Geschehen in ihre Heimat bringen. Denisé wird also als persönliche Botschafterin Mecklenburg-Vorpommerns Videos drehen, Fotos schießen, Interviews führen und ihre Eindrücke in Wort und Bild in lokalen Medien veröffentlichen. Ein völlig neues Terrain für die Schülerin der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg. Sie ist aufgeregt.

Denisé Rau ist leidenschaftliche Kugelstoßerin. Quelle: Espen Göcke

Denisé muss nicht überlegen, warum sie Jugendbotschafterin werden wollte: „Wann bekommt man schon die Möglichkeit, Olympia live zu erleben?“, fragt sie und ergänzt: „Außerdem möchte ich Olympia nach Hause holen und die Menschen dazu bringen, sich mehr für die Sportler zu interessieren.“ Die Augen der 16-Jährigen strahlen voller Energie, wenn sie das sagt.

Mehr als 100 Medaillen schmücken Kinderzimmer

Seit ihrem sechsten Lebensjahr ist Denisé Rau als Leichtathletin im „SV Blau-Weiss 67 Grimmen“ aktiv. Vor vier Jahren entdeckte ihr Trainer ihr besonderes Talent im Kugelstoßen. Seitdem ist die junge Frau kaum aufzuhalten. Mehr als 100 Medaillen schmücken die Wände ihres Jugendzimmers. Vor zwei Jahren räumte sie zwei Mal den Titel der Landesmeisterin ab. Im Jahr 2019 holte sie sich zwei Mal den dritten Platz und am vergangenen Wochenende stellte sie bei den Landesmeisterschaften in Neubrandenburg ihre persönliche Bestleistung auf: 10,71 Meter weit stieß die zierliche Frau die drei Kilogramm schwere Kugel und belegte damit den dritten Platz. Noch in diesem Jahr möchte sie die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft schaffen.

Doch nicht nur diese Leistungen bewerteten die Juroren, die sie zur Jugendbotschafterin auserkoren. Wichtig war ihnen auch das soziale Engagement. Auch damit kann Denisé dienen. Sie betreut die jüngsten Leichtathleten ihres Vereins und möchte so bald wie möglich ihre Trainerlizenz erwerben. Außerdem betreut sie ihre fünf Jahre alte Schwester Mia, die mit einem offenen Rücken geboren wurde und mittlerweile in Greifswald eine inklusive Sportgruppe besucht. Im Hause Rau ist so ziemlich jedes Familienmitglied sportlich unterwegs.

Denisé: „Ohne Opa geht’s nicht“

Ohne ihren Opa Michael Rau (62) wäre vieles nicht möglich. Er fährt Denisé zu den Wettkämpfen. Gemeinsam schauten sie sich auch die Europameisterschaft in Berlin und die Weltmeisterschaft in London an. „Ohne Opa geht’s nicht. Er ist mein Motivator und mein Tröster und er fiebert bei jedem Wettkampf mit mir mit.“ Nun fiebert die gesamte Familie Rau den Olympischen Sommerspielen entgegen. Denisé freut sich auf alles: „Die japanische Kultur kennenzulernen, die Atmosphäre erleben und mein Idol zu treffen“, sagt sie voller Energie. Die 25-jährige Speerwerferin Christin Hussong gewann die Europameisterschaft 2018 in Berlin und ist das große Vorbild von Denisé. Es gibt eigentlich nur noch ein kleines Problem: „Ich bin bis jetzt nur eine Kurzstrecke geflogen. Bis nach Tokio fliegen wir aber 13 Stunden.“ Doch auch das wird Denisé, deren Reise von der Ospa und dem Öko-Energieanbieter Wemag bezahlt wird, sportlich meistern. Wir werden sie bei ihrem großen Abenteuer begleiten.

Neues Stadtion für 1,1 Milliarden Euro Vom 24. Juli bis zum 9. August treffen sich die Topathleten in Tokio. Es ist, nach 1964, das zweite Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass die Wettkämpfe in Japans Hauptstadt stattfinden. Es werden hohe Temperaturen erwartet. Deswegen wurden die Wettbewerbe im Marathon und Gehen in das rund 800 Kilometer nördlich von Tokio gelegenen Sapporo verlegt. Die Wettbewerbe finden zwischen 6.30 Uhr und Mitternacht (Ortszeit) statt, also hierzulande zwischen 23.30 Uhr und 17 Uhr. Das alte Olympiastadion von 1964 wurde abgerissen und durch einen rund 1,1 Milliarden Euro teuren Neubau ersetzt.

