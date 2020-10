Grimmen

Der 19. Oktober ist ein spannender Tag. Im Laufe der Jahrhunderte passierte an diesem Tag eine ganze Menge. Schauen wir doch heute einmal in die Geschichte: Am 19. Oktober 1995 unternahm beispielsweise der erste deutsche Astronaut, Thomas Reiter, von der russischen Raumstation MIR einen Weltraumspaziergang. Drei Jahre zuvor wurden die Bundestagsabgeordneten der Grünen, Petra Kelly und Gerd Bastian, in ihrer Wohnung in Bonn erschossen und Heinrich Böll erhielt 1972 den Nobelpreis für Literatur.

Kriege und Schlachten endeten

1956 endete am 19. Oktober der Krieg zwischen Japan und der UDSSR und auch die Völkerschlacht bei Leipzig endet im Jahre 1813 mit der Niederlage Napoleons. Bereits im Jahr 1913 wurde auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft gegründet. In 73 Tagen ist übrigens schon wieder Silvester, aber nun schauen wir mal, liebe Leserinnen und Leser, was uns der 19. Oktober 2020 alles so bringt.

