Rügen

Ostseeinseln, wie Hiddensee und Rügen, leben heute in hohem Maße vom Tourismus. Noch im 18. Jahrhundert war das ganz anders. Nur wenige Menschen nahmen die beschwerliche Reise auf die noch zu Schweden gehörenden Inseln auf sich. Das Baden und Am-Strand-Liegen führte die Besucher nicht in die Region, es war vor allem die landschaftliche Schönheit, die vor allem Künstler anzog.

Erster Badeort war denn auch kein Dorf an der Ostsee, sondern im Jahr 1794 der Ort Sagard. Der dortige Pastor Christoph von Willich nutzte die eisen- und kohlensäurehaltigen Quellen für die Etablierung eines bescheidenen Gesundheitstourismus, wie er damals in Mode war. Trinkkuren waren wichtiger Teil des Programms.

Anregung kam aus Heiligendamm

Erst im 19. Jahrhundert begann der Aufstieg der Orte an der Ostsee. An dessen Wiege stand der Fürst Wilhelmus Malte zu Putbus, der das Badehaus in der Goor bei Lauterbach bauen ließ und dazu durch einen Besuch des ersten deutschen Seebades in Heiligendamm angeregt worden war. 1817 wurde der Grundstein gelegt.

Diese Entwicklung zeichnet der den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG durch seine historischen Beiträge bestens bekannte André Farin in seinem gerade erschienenen Buch „Zur Sommerfrische an die Ostseeküste. Kleine Geschichte der Seebäder der Inseln Rügen und Hiddensee“ nach. Farin schreibt über die Veränderungen im Verkehr, bei der Unterbringung, bei der Unterhaltung der Gäste, über prominente Besucher ...

Die Publikation ist anspruchsvoll bebildert und sehr informativ. Der Schwerpunkt liegt auf der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg. Dem ersten Seebad Rügens, Putbus-Lauterbach (1816), folgten Sassnitz (1824) und Crampas (1835), das 1906 mit Sassnitz vereinigt wurde.

Binzer Aufstieg begann im Kaiserreich

Wie Farin schreibt, hatten Sassnitz und das heute zur Stadt gehörende Dorf Crampas viele Jahre eine Art Monopolstellung im Rügentourismus. Spätestens in den 1880er Jahren wurden sie von Orten mit breiten Sandstränden, wie Binz und Göhren, erreicht und dann überflügelt. Allerdings: Nach der von Farin angeführten Statistik lag Sassnitz-Crampas auch noch im Jahre 1911 mit 23 439 Gästen nur knapp hinter Binz (25 678 Gäste) und weit vor Göhren (1530 Gäste). Vitte als wichtigster Badeort auf Hiddensee zog im gleichen Jahr etwa 1000 Gäste an.

Insbesondere nach den Kriegen zur Erreichung der deutschen Einheit bis 1871 wuchs der Wohlstand breiter Schichten der Bevölkerung, immer mehr Menschen konnten sich einen Urlaub leisten. Straßen- und Eisenbahnbau erleichterten die Anreise. Ein regelrechter Bauboom setzte ein, der Orte wie Binz oder Sellin bis heute prägt. Zur Jahrhundertwende lag Rügen mit etwa 44 000 Badegästen vor Usedom, das etwa 37 000 Menschen besuchten. Zahlen, die im Vergleich zum heutigen Massentourismus immer noch sehr klein sind. Aber auch die damals entstandenen Bauten der Bäderarchitektur sind heute ein wichtiger Grund, die deutsche Ostseeküste zu bereisen.

Info: André Farin, „Zur Sommerfrische an die Ostseeküste. Kleine Geschichte der Seebäder der Inseln Rügen und Hiddensee“, ISBN 978-3-00-068129-5, 22,50 Euro

Von Eckhard Oberdörfer