Der Chamäleon-Verein zieht von Stralsund nach Bremerhagen

Bremerhagen

Der Stralsunder Chamäleon-Verein zieht von Stralsund in die Gemeinde Sundhagen ins ehemalige Schullandheim in Bremerhagen. „Mitte Mai werden wir den Standort unserer Geschäftsstelle wechseln“, bestätigt Birgit Rubbert, Geschäftsführerin für stationäre Einrichtungen im Verein. Sieben Mitarbeiter der Geschäftsstelle, inklusive der beiden Geschäftsführerinnen, werden nach dem Umzug für den Verein von Bremerhagen aus tätig sein.

Bei den Bauarbeiten kommt allerhand zum Vorschein - zum Beispiel sehr alte Balken. Quelle: Chamäleon-Verein

Ob dann allerdings baulich alles fertig sein wird, weiß Birgit Rubbert nicht genau. „Aber auf jeden Fall ziehen wir Mitte Mai nach Bremerhagen, denn aus den jetzigen Räumen müssen wir raus“, sagt sie. Umgebaut zur neuen Geschäftsstelle werde das Haupthaus des ehemaligen Schullandheimes. „Was da alles zum Vorschein kommt ... zum Beispiel Backsteine und schöne alte Dielen“, schwärmt die Geschäftsführerin. Eines ahnt sie aber schon: „Auf gutes Internet werden wir in Bremerhagen wohl zunächst noch verzichten müssen.“

55 Mitarbeiter

Der Chamäleon-Verein ist ein Träger der Jugendhilfe. Der Verein wurde 1995 in Stralsund gegründet und hat seinen Sitz bisher in der Stralsunder Frankenstraße. Mittlerweile zählt das „Unternehmen“ 55 Mitarbeiter.

Zwei große Bereiche bedient Chamäleon: die stationäre und die ambulante Jugendhilfe. Jugendsuchtberatung, ambulante Betreuung und Therapie, Prävention und Erziehungsberatung machen den ambulanten Zweig aus, der Geschäftsführerin Maren Bittner untersteht. Hinzu kommen das Homeland Bremerhagen und die Alte Fischfabrik, auch für Veranstaltungen und Freizeitangebote.

Im stationären Bereich kümmert sich der Verein um fünf Einrichtungen, die eine Betreuung rund um die Uhr sieben Tage die Woche erforderlich machen. Dazu zählen die therapeutischen Wohngemeinschaften „Twist“ und „ Phoenix“ in Stralsund, das „La Vida“ in Stralsund für stationäre Vor- und Nachsorge sowie die therapeutische Wohngemeinschaft „Kaktus“ in Martensdorf und das multikulturell betreute Wohnen im „Cocu“ in Martensdorf.

Vom Schullandheim zum Homeland Bremerhagen Das Objekt gibt es seit 1911 - zuerst als Dorfschule. 1978 wurde diese als Touristenstation genutzt, das Sanitär- und Heizhaus wurde errichtet. Als Übernachtungsmöglichkeiten wurden in den Folgejahren Planwagen aufgebaut und Blockhütten errichtet. 1991 erfolgte die Umbenennung zum Schullandheim Bremerhagen, dessen Trägerschaft ab 2004 Vereine übernahm. Ab 2017stand es leer. Seit 2018 gehört das einstige Schullandheim dem Stralsunder Chamäleon-Verein, der es als „Homeland Bremerhagen“ weiterführt. Mitte Mai 2020 soll die Geschäftsstelle des Chamäleon-Vereins auf das Gelände ziehen.

Chamäleon seit 2018 Eigentümer

Der Chamäleon-Verein erwarb das Areal des Schullandheimes vom Landkreis Vorpommern-Rügen im Jahr 2018 und baut seitdem dort das „Homeland Bremerhagen“ auf. Eine Werkstatt, in der Jugendliche, die Probleme mit der Schule haben, betreut werden, wurde auf dem Gelände bereits im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. Die neue Werkstatt gehört zur „Lerntherapeutischen Einrichtung“. In dieser überregionalen Einrichtung sollen acht bis zehn Jugendliche, die Probleme mit der Schule haben, im Alter von 12 bis 18 Jahren aus unserem Land, aber auch aus Niedersachsen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein betreut werden.

Ferienlager wieder im Sommer

Auch ansonsten hat sich unter der Regie des Vereins schon jede Menge in Bremerhagen getan: Der Lehmbackofen wurde beispielsweise beim Weihnachtsmarkt genutzt. Den neuen Planwagen – diese Wagen kennen viele Grimmener aus Ferienlagerzeiten oder Schulausflügen – hat der jüngste Sturm zwar zeitweise mal umgepustet, aber er ist längst wieder aufgestellt. Und es werden auch in diesem Jahr wieder Ferienkinder in Bremerhagen übernachten. Vorgesehen ist die fünfte Ferienwoche ab dem 20. Juli. Dafür werden unter anderem noch Betreuer gesucht. Die Heizung ist modernisiert, der Spielplatz umgezogen, die Küche ist komplett überholt und auch der Gastraum kann wieder genutzt werden.

Von Almut Jaekel