Grimmen

Mit Trompete oder Flügelhorn ist Anne Klähn (40) sehr oft anzutreffen. In Grimmen aufgewachsen, besuchte sie die Polytechnische Oberschule „Robert Koch“ und das Gymnasium in der Trebelstadt. In Neubrandenburg studierte die Mutter einer Tochter Bauingenieurwesen und ist bis heute im Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Wolgast tätig. Mittlerweile wohnt sie in Greifswald.

Seit 30 Jahren ist Anne Klähn sehr eng mit der Musik verbunden. Anfangs spielte sie Blockflöte, erlernte dies bei Josef Heina, später dann Trompete und Flügelhorn. Gerne erinnert sie sich an die Zeit im Grimmener Jugendblasorchester und im Landesjugendblasorchester. Jetzt gehört sie schon seit vielen Jahren zur Grimmener Blasmusik. „Wir leben gut in Greifswald, aber der Kontakt zu Grimmen wird immer bestehen bleiben“, sagt Anne Klähn.

Walter Scholz