Der Grimmener Marktplatz im Wandel der Zeit 

Grimmen

Anhand des Grimmener Marktplatz lässt sich sehr gut die Entwicklung von einer landwirtschaftlich geprägten Ackerbürgerstadt zu einer schönen Kleinstadt sehen. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG Fotografien seiner Sammlung zur Verfügung. Diese zeigen die Veränderung im Zentrum der Stadt von 1890 bis 1973.

1890: Blick in die Mühlenstraße

Die Aufnahme aus dem Jahre 1890 zeigt einen Blick in die Mühlenstraße. Im linken Vordergrund ist der Gasthof „Preußischer Hof“ zu sehen. Diesen gab es in der Trebelstadt seit 1850. Im Jahre 1908 brannte der Gasthof völlig ab. An jener Stelle entstand ein neues Hotel mit Gastwirtschaft. Drei Kutschen und die großen Linden prägen den Marktplatz der damaligen Zeit.

Eine Aufnahme aus dem Jahre 1890: Sie zeigt den Blick in die Mühlenstraße. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Beginn des 20. Jahrhunderts: Auftakt des Schützenfestes im Zentrum der Stadt

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren größere Menschenansammlung im Zentrum der Stadt gang und gäbe. Die historische Aufnahme zeigt die Eröffnung eines Schützenfestes. Wahrscheinlich entstand das Foto im Jahre 1901. Rathaus und angrenzende Gebäude sind geschmückt. Jüngere Teilnehmer dieser Veranstaltung stehen sogar auf Tischen, um das Spektakel vor dem Rathaus verfolgen zu können. Interessant: Die Mode der damaligen Zeit. Die Frauen trugen große Hüte.

Beginn des 20. Jahrhunderts: Auftakt des Schützenfestes im Zentrum der Stadt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

1910: Mit Pferd und Wagen auf den Marktplatz

Die erste Aufnahme stammt aus dem Jahre 1910. Sie betont den landwirtschaftlichen Charakter der Stadt an der Trebel. Mit Pferd und Wagen ging es in Zentrum, um Waren für den täglichen Bedarf zu kaufen. Links im Vordergrund sieht man angeschnitten noch das Geschäft von Richard Schmidt. Dort gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts Porzellan, Glassachen und auch Absichtskarten der Stadt Grimmen. Die Aufnahme wirft einen Blick in die Lange Straße.

Im Jahre 1910 ging es mit Pferd und Wagen auf den Marktplatz. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

1934: Sängerbund vor dem Geschäft von Fleischermeister Georg Wahl

Eine Fotografie aus dem Jahre 1934 zeigt das Geschäft von Schlachtermeister Georg Wahl. Diese befand sich auch zu späteren DDR-Zeiten direkt auf dem Markt. Im Vordergrund sieht man ein geschmücktes Rednerpult mit der Aufschrift „DSB“. Diese Abkürzung steht für den Deutschen Sängerbund, der auch in Grimmen beheimatet war. Man kann davon ausgehen, dass jener Sängerbund im Sommer 1934 eine Festveranstaltung auf dem Marktplatz der Stadt abhielt.

Aufnahme aus dem Jahr 1934. Der Sängerbund der Stadt vor dem Geschäft von Fleischermeister Georg Wahl Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

1956: Tanz auf dem Marktplatz

Im Jahre 1956 sorgten die Mitglieder der Konsumgenossenschaft für Stimmung auf dem Grimmener Markt. Von einem Akkordeon-Spieler begleitet fingen sie spontan an zu tanzen. Links noch leicht zu sehen ist beispielweise eines der Schuhmacher-Geschäfte der damaligen Zeit. Besitzer war Schuhmachermeister Mähl. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Aufnahme aus dem Frühjahr des Jahres.

Im Jahre 1956 sorgten die Mitglieder der Konsumgenossenschaft für Stimmung auf dem Grimmener Markt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

1973: Eine Luftaufnahme zeigt die historischen Bauten und das Knochviertel

Ein Luftbild, aufgenommen aus dem Turm der Grimmener Marienkirche zeigt, wie sich der Marktplatz zu DDR-Zeiten verändert hatte. Eine große Blumenrabatte wurde mitten auf dem Markt installiert. Neben dem mittelalterlichen Rathaus ist auch der Wasserturm am Greifswalder Tor zu sehen. Zudem wirft die Aufnahme einen Blick in das an den Marktplatz angrenzende Knochviertel.

Ein Luftbild, aufgenommen aus dem Turm der Grimmener Marienkirche zeigt, wie sich der Marktplatz zu DDR-Zeiten verändert hatte. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Von Raik Mielke