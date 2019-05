Griebenow

Morsche Eichenholzstiehle innen und außen, starke Risse in den mit Backsteinen ausgemauerten Ausfachungen, die Wände der denkmalgeschützten 15-seitigen Kapelle in Griebenow neigen sich. Eine Sanierung ist dringend vonnöten. Im kommenden Jahr möchte die Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Förderverein „Kirchen und Kapellen der Kirchengemeinde Groß Bisdorf“ dieses Projekt angehen. So ist zumindest der Plan, wie Fördervereinsvorsitzende Nicole Kiesewetter-Müllejahns sagt. Denn fest steht: „Wenn noch ein paar Jahre ins Land gehen, könnte die baupolizeiliche Sperrung der Kapelle drohen.“ Ein erstes Sanierungsgutachten aus dem Jahr 2017 weist allerdings Kosten von knapp einer Million Euro aus. Eine Summe, die Kirchengemeinde und Förderverein nicht allein stemmen können.

Die Kapelle in Griebenow muss dringend saniert werden. Quelle: Anja Krüger

Auch Süderholz’ Gemeindevertreter Wotan Drescher, Georg Günther und Tobias Lembke (alle CDU) wissen von dem Problem und wollen helfen. Am Wochenende machten sie mit dem Europaabgeordneten Werner Kuhn einen Rundgang um diesen besonderen Kirchenbau, der in Norddeutschland der einzige seiner Art ist. Kuhn zeigte sich sichtlich erschrocken. „Es ist unübersehbar, dass hier dringender Sanierungsbedarf besteht“, sagte er. Er empfahl, schnellstmöglich Fördermittelanträge zu stellen.

Doch Kirchengemeinde und Förderverein müssen erst ein anderes Projekt zu Ende bringen – die Sanierung der Kirche in Groß Bisdorf. Im Frühjahr begannen dort die Arbeiten. Längst sollten diese abgeschlossen sein. „Im vergangenen Jahr wurde dann festgestellt, dass das Dach undicht ist“, berichtet Nicole Kiesewetter-Müllejahns. Zusätzliche Kosten: 120 000 Euro. Auch dafür seien Fördermittelanträge gestellt worden. Eine Zusage blieb bislang aus. „So lange das Dach aber nicht repariert ist, können wir die anderen Arbeiten nicht zu Ende bringen“, erzählt die Fördervereinsvorsitzende. Erst wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, würden sich die Ehrenamtler vom Förderverein mit der Sanierung der Kapelle in Griebenow auseinandersetzen können. „Es kann also auch 2020/2021 werden“, sagt sie. Dann wiederum würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die eine Million Euro nicht reichen. „Es liegt ja auf der Hand: Je länger man wartet, um so größer werden die Schäden.“

Zustand der Griebenower Kapelle ist katastrophal

Anja Krüger