Bisdamitz

Angefangen hat es mit Christoph Arnold Ruge, der laut Trauregister von Bergen „hochgräflich Brahescher Inspektor“ und später Pächter auf Jasmund war. Seine Ehefrau, Catharina Sophia Wilken, stammte aus einer Bergener Bäckerfamilie. Die Familie hatte neun, davon acht in Bisdamitz geborene Kinder. Der älteste, in Bergen geborene und zugleich berühmteste Sohn, Arnold Ruge (1802-1880), ging als ein pommerscher Rebell und Prophet des 19. Jahrhundert in die Geschichte ein. An seinem Geburtshaus in Bergen, Markt 15-17, ist eine Gedenktafel angebracht. In dem vierbändigen Werk „Aus früherer Zeit“ beschreibt Ruge die Erlebnisse eines Jungen auf dem Lande.

In Jena wurde Ruge Burschenschafter

Arnold Ruge Quelle: Wikipedia

Mit zehn Jahren kam er auf die Kantorschule nach Bergen, zwei Jahre später zur Schule des Pastors Gildemeister nach Langenhanshagen und letztlich auf das Gymnasium in Stralsund, wo er 1821 das Abitur ablegte. Im gleichen Jahr begann er in Halle mit dem Studium der Theologie, wechselte jedoch bald zur griechischen Antike. Hier schloss er sich den Burschenschaften an, die sich dem Kampf für die Einheit und Freiheit des deutschen Vaterlandes verschrieben hatten. Im Jahr 1823 ging er an die Universität Jena und wohnte in den Räumen, die vordem auch Friedrich Schiller genutzt hatte.

Sein Interesse galt hauptsächlich der Geschichte, der Politik und der griechischen Sprache. Während einer Reise in Preußen wurde er als Burschenschafter 1824 in Köpenick bei Berlin ein Jahr lang in Untersuchungshaft festgehalten, zu 15 Jahren Haft auf der Festung Kolberg verurteilt und nach sechs Jahren begnadigt. Die Burschenschaften waren seit 1819 verboten.

Philosophisch-praktischer Publizist

Mit Ruge wurde gleichzeitig „Turnvater“ Jahn hier inhaftiert. Anfang 1831 ging Ruge nach Halle, wo er am Pädagogium der Franckeschen Stiftungen unterrichtete und sich mit einer Arbeit über Platons Ästhetik habilitierte.

Streitbarer Politiker: Arnold Ruge

Nunmehr wandte er sich verstärkt der literarischen Arbeit zu, die in der Herausgabe der „Hallischen Jahrbücher“ und später der „Deutschen Jahrbücher“ ihren Höhepunkt erreichten, aber schon 1843 verboten wurden. Arnold Ruge avancierte zum anerkannten Führer der philosophisch-praktischen Publizistik in Deutschland und gehörte zu den bedeutendsten Vertretern der Junghegelianer.

Zwischen Arnold Ruge und Karl Marx bestand ein reger Schriftwechsel, der in der gemeinsamen Herausgabe der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ gipfelte. Die Familien Marx und Ruge mit der dritten Familie Herweg wohnten ab November 1843 in einem gemeinsamen Haus in Paris. Arnold Ruge machte die Wendung zum proletarischen Sozialismus und Kommunismus jedoch nicht mit.

Ein Linker in der Paulskirche

Auch in Deutschland spitzten sich die politischen Gegensätze zu, sodass es 1848 zur Märzrevolution kam. Ruge wurde bei den Wahlen der Vertreter für die National-Versammlung in der Paulskirche zu Frankfurt als Vertreter von Breslau gewählt und vertrat die demokratische Linke.

Nach längeren Reisen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich siedelte Ruge nach England über. Im Jahr 1877 wurde ihm auf persönlichen Wunsch von Otto von Bismarck ein jährlicher Ehrensold von 1.000 Mark bewilligt, was mit seinen Verdiensten für die Deutsche Einheit begründet wurde. Am 31. Dezember 1880 starb Arnold Ruge im noblen englischen Badeort Brighton.

Aus der Familie wäre auch der in Bisdamitz geborene Bruder von Arnold, der spätere Medizinalrat Dr. Ludwig Ruge (1812-1897), zu erwähnen. Dieser heiratete Maria Mayer, des bedeutenden Berliner Frauenarztes Carl Mayer (1795-1865). Eine andere Tochter von Carl Mayer, Rose, ehelichte den weltbekannten Pathologen Rudolf Virchow (1821-1902).

Mediziner und Lehrer

Ludwig Ruge hatte fünf Söhne, von denen drei Medizin-Professoren wurden. Darunter ist der in Berlin geborene Sohn, Carl Ruge (1846-1926), der Begründer der gynäkologischen Pathologie durch Einführung der Untersuchung von Probeentnahmen vom Gebärmuttermund und von Cürettagematerial aus der der Uterushöhle („Stückchen- Diagnose“), zu würdigen. Eine Büste von ihm befindet sich in der Charité.

Ein Enkel des Gynäkopathologen Carl Ruge ist Wolfgang Ruge, der, ehe er 1951 in Bergen Direktor der Ernst-Moritz-Arndt- Oberschule wurde, zunächst nach 1945 in Greifswald an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule für Jungen als Lehrer tätig war.

Die Herkunft und das Abitur

Der Autor verdankt ihm und dem damaligen großartigen Rügener Schulrat Cornehls, dass er als Sohn eines „Sonstigen“ (der Vater war selbstständig) auf der Bergener Schule aufgenommen wurde und sein Abitur ablegen konnte, was seinen beruflichen Werdegang entscheidend ebnete.

In einem Briefwechsel Anfang Februar 1992 schrieb er mir, warum einem Menschen wie ihm in der DDR, also sehr bürgerlicher Herkunft, die Leitung der Schule übertragen wurde. Es lag daran, dass er durch seine Mutter jüdischer Herkunft ist und in Buchenwald Schlimmes erlebt hat. Im Winter 1957/58 musste er mit seiner Familie ohne jede Habe ebenso wie der Schulrat in den Westen flüchten.

Von Gerd Lorenz