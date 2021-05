Greifswald

1939 wurden die zuvor selbstständigen Dörfer Wieck, Eldena und Ladebow auf Drängen des Militärs Stadtteile Greifswalds. Selbst in offiziellen Verlautbarungen bekommt man heute häufig den Eindruck vermittelt, dass der Ryck die Grenze zwischen Eldena und Wiek ist. Das wirkt auf den ersten Blick einleuchtend, Flüsse sind natürliche Grenzen.

Tatsächlich ist der Ryck auch die Grenze zwischen den beiden Ortsteilen. Allerdings nicht in seinem jetzigen Verlauf. Das Alte Tief, der historische Verlauf der Ryckmündung, lag nahe am 1199 gegründeten Kloster Eldena, also südlich des jetzigen. 1297 erwarb die Stadt Greifswald den östlichen Teil des Dorfes Dänisch Wieck, um einen Hafen anzulegen. Um 1300 wurde die Flussmündung nach Norden an die jetzige Stelle verlegt – das Neue Tief entstand.

Der Bodenaushub für das Neue Tief wurde auf dem Stremel zwischen altem und neuem Ryckverlauf, damals einer Insel, abgelagert. Die Stadt verschloss in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Alte Tief mit einem Pfahlwerk.

Majuwi und Brückenhof gehören zu Wieck

Das Alte Tief verlandete in der Folge, ist aber noch teilweise als flache Senke zu erkennen. Es verlief nördlich der Eldenaer Mühle Richtung Strand und endet südlich des Majuwi, der früheren Marinetechnikschule Greifswald-Wieck.

1744 ließ die Stadt das Bollwerk auf der Südseite des Ryck bis in Höhe der Eldenaer Windmühle verlängern. Damit wurde das Alte Tief endgültig vom Ryck getrennt.

Das historische, denkmalgeschützte Fischerdorf, liegt aus der Nordseite des Flusses. Die südlich des Rycks errichtete Bebauung wie die alte Badeanstalt an der Südmole, der Wiecker Brückenhof, die Gaststätten oder die Einfamilienhäuser, entstanden erst später, und zwar großteils auf dem früheren Stremel, und zwar im Wesentlichen im 20. Jahrhundert.

„Zu Wieck gehören beide Ufer des Ryck“, stellt der Vorsitzende des Ortsrates Wieck/Ladebow, Bernd Lieschefsky, fest. „Es gibt eine immer noch gültige Grenze, eine Gemarkungsgrenze“, ergänzt sein Stellvertreter Heino Förste. Das Ortseingangsschild aus Richtung Eldena wurde auf Wunsch des Ortsrates so aufgestellt, dass klar werde, wo Wieck beginnt.

Von Eckhard Oberdörfer