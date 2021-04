Der Sommer der positiven Schlagzeilen? 

Grimmen

Welche Hashtags wurden in den sozialen Netzwerken in diesem Jahr bisher am häufigsten gesetzt und was wird in den bekannten Suchmaschinen am meisten gesucht? Ich glaube, Sie können es sich vorstellen. Nicht gerade überraschend ist auch 2021 „Coronavirus“ der häufigste Suchbegriff im Google-Suchfeld. Es folgten die US-Wahl und der Dauerbrenner „Wetter morgen“. Auch bei Twitter war der Hashtag #corona, der am in diesem noch jungen Jahr meisten verwendete. Die Hoffnung bleibt, dass sich dies in den kommenden Monaten noch ändert. Was wären schöne Hashtags und Suchanfragen für den Sommer 2021? Also ich hätte da schon ein paar Vorschläge. Wie wäre es mit „Deutschland überraschend Fußball-Europameister“, „Hitzesommer –Karibisches Flair in Mecklenburg-Vorpommern“ oder „Deutsche Athleten bei den Olympischen Spielen im Goldrausch“. Die Sehnsucht nach positiven Nachrichten ist einfach groß. In diesem Sinne starten Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit viel positiver Energie in die neue Arbeitswoche.

Von Raik Mielke