Der Traktor von Torsten Schmidt ist rund um Grimmen und auf Rügen bekannt

Reinberg

Wenn man in Reinberg unverkennbares Traktorengeräusch hört, dann ist das oft Torsten Schmidt. Mit seinem knallroten Traktor „Universal 650“ Baujahr 1969 aus Rumänien ist er häufig unterwegs. Sein Traktor ist ein wahres Schmuckstück.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade machte der Reinberger mit seinem Sohn ein paar Tage Urlaub, geschlafen wurde auf dem Anhänger. „Ja, mein ,Freund’ ist bekannt, auch auf der Insel Rügen“, sagt der 56-Jährige, der in Greifswald geboren wurde und in Grammendorf die Polytechnische Oberschule besuchte.

Beim Kraftfahrzeugs-Instandsetzung-Betrieb (KIB) in Grimmen erlernte Torsten Schmidt den Beruf eines Karosseriebauers. Heute ist er im Gutspark Falkenhagen. „Die Arbeit macht mir großen Spaß – immer frische Luft und eigentlich immer Abwechslung “, meint der Vater eines Sohnes. Manchmal ist die Familie mit ihrem Traktor-Gespann auch bei Flohmärkten wie am vergangenen Sonnabend in Bremerhagen unterwegs.

Von Walter Scholz