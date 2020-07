Grimmen/Negast/Stralsund

Es ist eine verzwickte Geschichte, mit der sich Jürgen Albrecht aus Grimmen seit vielen Jahren beschäftigt: der mysteriöse Tod von Karl Krull. Ein Mann, der posthum zu DDR-Zeiten als Held gefeiert wurde und ein Jahr vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Negast unter widersprüchlichen Umständen ums Leben kam.

Was geschah am 19. Juli 1932? Einer Zeit, in der die politischen Spannungen in Deutschland groß waren und Nationalsozialisten und Kommunisten in gewaltsamen Auseinandersetzungen häufig aneinandergerieten. War Karl Krull wirklich ein sozialdemokratischer Held oder doch nicht so unschuldig wie oft geschildert?

Karl Krull Quelle: Archiv

Widersprüchliche Aussagen

Der Hobbyhistoriker Albrecht recherchierte in Archiven, studierte die lokale Presse und Prozessberichte der damaligen Zeit. Immer mehr Widersprüche taten sich auf. Immer mehr Varianten der Geschichte traten zutage und steigerten sein Interesse immer weiter.

„Die Schuldfrage wurde hin und her geschoben. Aussagen in der rechtskonservativen Zeitung ‚Stralsunder Tageblatt‘ und im sozialdemokratischen Blatt ‚Der Vorpommer‘ überboten sich damit, dem politischen Gegner die Schuld in die Schuhe zu schieben.“ Für Jürgen Albrecht ein Grund mehr, genau hinzuschauen und die Umstände der Nacht vom 19. auf den 20. Juli 1932 zu hinterfragen. Was war geschehen?

Wahlpropaganda Hitlers war der Auslöser

Alles begann damit, dass Adolf Hitler am 19. Juli 1932 um 21 Uhr eine Wahlkampfrede in Stralsund halten wollte. „Es herrschte eine rege Betriebsamkeit bei Anhängern und Gegnern“, beschreibt Albrecht. Während die NSDAP ihre Befürworter auf den Dörfern der Region einsammelte, um sie nach Stralsund zu fahren, trafen sich zur gleichen Zeit Mitglieder der Sozialdemokraten und deren Sympathisanten im Negaster Ferienlager der „Roten Falken“.

Das wurde von dem damals 27-jährigen Karl Krull geleitet, der sich bereits früh den Sozialdemokraten anschloss. „Sie gaben an, dass sie die Kinder vor Hitler schützen wollten, denn dieser sollte auf seinem Weg nach Stralsund durch Negast fahren.“

Versammlung im Lager war illegal

Doch die Versammlung in dem Negaster Ferienlager war im Gegensatz zur Wahlkampfrede Hitlers illegal. Zur Erklärung: Am 17. Juli 1932 kam es in Hamburg-Altona zu Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten – es gab mehrere Tote. Daraufhin verbot die Reichsregierung Versammlungen wie das Treffen in Negast. Adolf Hitlers Wahlkampfrede in Stralsund war hingegen schon im Vorfeld angekündigt und durfte stattfinden.

Karl Krull bei einer Freizeit mit den „Roten Falken“. Quelle: Archiv

Gerüchte gelangten nach Richtenberg

Gerüchte verbreiteten sich an diesen Tagen wie ein Lauffeuer. In Richtenberg erzählte man sich auf der Straße, dass Schlägertrupps auf zurückkehrende Teilnehmer der Hitler-Veranstaltung in Negast warten und diese verprügeln wollen. Frauen, deren Männer auch in Stralsund dabei waren, bekamen Angst um ihre Männer und baten einen Feuerwehrmann des Ortes, sie zu warnen. So nahm das Unheil seinen Lauf. Er nahm sein Feuerwehrauto und machte sich auf den Weg nach Stralsund, um den Männern von den Gerüchten zu erzählen.

„Am Lüssower Berg traf der Feuerwehrmann auf eine Polizeistreife. Er erzählte den Polizisten, die unter der Leitung von Leutnant Braun standen, von den Gerüchten und, dass er reges Treiben am Kinderferienlager in Negast beobachtet habe“, fand Jürgen Albrecht heraus. Er habe den Polizisten von mehreren Hunderten bewaffneten Kommunisten erzählt.

Leutnant Braun wertete diese Aussagen als Anzeige gegen das Versammlungsverbot und rückte mit seinen 30 Polizisten im Mannschaftsbus Richtung Negast aus. „Von diesem Moment an existieren zwei Varianten, wie die Geschichte weiterging“, sagt Albrecht.

Variante 1

Die Polizei raste nach Negast und erreichte das Lager mit Blaulicht. Das Polizeiauto wurde beschossen und die Scheinwerfer zertrümmert. Leutnant Braun ließ seine Männer daraufhin in einer Schützenkette vorrücken und Warn- sowie Hochschüsse abgeben. In diesem Moment eilte Karl Krull aus einem der Wirtschaftsgebäude, um die Kinder zu beruhigen. Ein Querschläger, abgeprallt von einem Baum, traf Krull am Kopf und er starb an seinen Verletzungen. Die Polizei nahm 100 Männer, die sich im Lager befanden, fest und sie wurden nach Stralsund gebracht.

Variante 2

Das Polizeiauto fuhr ganz langsam und mit abgedunkelten Scheinwerfern ins Lager. Die Truppen überfielen das Lager und gaben ohne Vorwarnung Schüsse aus Maschinenpistolen ab. Ein gezielter Schuss auf Karl Krull tötete den jungen Leiter des Ferienlagers. Ein weiterer Mann wurde am Bein verletzt. Die Polizei nahm daraufhin 100 Männer fest. Sie mussten zu Fuß und unter Schlägen und Tritten nach Stralsund laufen.

Mord oder Unfall ?

Jürgen Albrecht wollte sich mit den parteiischen Schilderungen aus den beiden Tageszeitungen und ihren jeweiligen Varianten nicht zufriedengeben. Er studierte etliche Berichte aus dem anschließenden Gerichtsprozess und bündelte die Informationen. „Das Gericht folgte der Aussage, dass die Zusammenrottung stattfand, um die Anhänger der Nationalsozialisten zu verprügeln. Es gab massive gegenseitige Schuldzuweisungen“, erzählt Albrecht.

Gegen Leutnant Braun wurde eine schwere Rüge wegen Unverhältnismäßigkeit ausgesprochen. Die Anführer in Negast wurden wegen Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt. Zum Teil erhielten sie mehrjährige Haftstrafen. Andere kamen mit Geldstrafen davon.

Eine Sturmwarnung änderte alles

Letztlich lag es an einer Sturmwarnung, dass Hitler an diesem Tag mit einer fünfstündigen Verspätung mit dem Flugzeug aus Kolberg kam und in Rechlin an der Müritz landete. Eigentlich war geplant, dass er in Warnemünde landet und dann über Rostock und Ribnitz-Damgarten bis nach Stralsund fahren sollte.

„Auf dieser Strecke hatten Mitglieder des Reichsbanners im Vorfeld Aktionen geplant, die durch das Versammlungsverbot nicht genehmigt wurden. Nur die ganz eisernen setzten sich über diese Verbote hinweg und trafen sich im Negaster Lager“, fand Albrecht heraus, der betont: „Meine Recherchen sind absolut wertungsfrei. Ich habe lediglich meine Ergebnisse zusammengetragen.“

Beide Seiten nicht unschuldig

Albrecht fand auch heraus, dass in Negast am Ferienlager mehr als 100 Fahrräder gefunden wurden. „Dabei gaben Augenzeugen aus dem Lager an, dass es sich um viel weniger Teilnehmer des Treffens handelte. Nach all den Jahren der Recherche lässt sich ein generalstabsmäßiger Plan erahnen: War hier ein Attentat auf Hitler geplant? Sollte der Auftritt in Stralsund verhindert werden? Wurde Karl Krull ermordet oder war es ein Unfall? Das werden wohl immer Geheimnisse bleiben. Fakt ist aber, dass alle Seiten nicht so unschuldig waren, wie sie angaben.“

Adolf Hitler hielt seine Rede um 2 Uhr nachts vor Tausenden Anhängern, die fünf Stunden lang in Stralsund auf ihn warteten. Am kommenden Tag titelte die Lokalzeitung mit der Schlagzeile: „Feuergefecht im Negaster Wald“.

Von Carolin Riemer