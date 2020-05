Der unberührte Schatz von Sievertshagen

Sievertshagen

Schätze üben seit jeher eine Faszination auf Menschen aus: Dass sie nicht immer in dunklen Kellergewölben oder in unterirdischen Gängen versteckt sein müssen, weiß Jürgen Albrecht nun aus eigener Recherche. Der Mann aus Grimmen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den geschichtlichen Ereignissen in der Region rund um Grimmen.

Nun stieß er auf einen wahren Schatz: den Schatz von Sievertshagen. Noch heute ist der auf einem Acker des Dorfes vergraben – seit 75 Jahren unberührt von Menschenhand.

Auf der Flucht blieben sie eine Nacht in Sievertshagen

Auf diese Information stieß er im Gespräch mit einer Kollegin und weiteren Zeitzeugen. Jürgen Albrecht erfuhr, dass die Dame ihre Kindheit in den 1940er Jahren auf einem Bauernhof in Sievertshagen verbrachte. „Als dann tausende Menschen am Ende des Zweiten Weltkrieges aus Furcht vor der Sowjetarmee ihre Heimat in Ostpreußen beziehungsweise Hinterpommern verlassen mussten, kamen viele im März oder April 1945 auch durch Sievertshagen.“

Die Flüchtlingsfamilien wurden für eine Nacht auf den hiesigen Bauernhöfen untergebracht und so nächtigte auch eine Familie auf dem Hof von Jürgen Albrechts Kollegin. Bereits am nächsten Tag sei der Flüchtlingstreck einem unbekannten Ziel entgegen weitergezogen. „Was aber in dieser Nacht auf dem Bauernhof in Sievertshagen geschah, sollte meine Kollegin erst 47 Jahre später erfahren“, sagt Jürgen Albrecht.

Im Sommer 1992 kam die Geschichte ans Licht

Im Sommer 1992 hielt ein Auto mit einem Kennzeichen aus den alten Bundesländern vor dem Bauernhof in Sievertshagen. In dem Fahrzeug saßen die Nachfahren der Familie, die 1945 eine Nacht auf dem Hof verbrachten.

Jürgen Albrecht beschäftigt sich intensiv mit den geschichtlichen Ereignissen rund um Grimmen. Quelle: Carolin Riemer

Sie erzählten, dass sie die Heimat ihrer Eltern und Großeltern im heutigen Polen besuchten und nun den Weg nachverfolgten, den ihre Vorfahren auf der Flucht vor der „Roten Armee“ zurückgelegt hatten. „Sie erzählten auch, dass ihre Familie damals beschloss, ihre Wertsachen aus Furcht vor Plünderung und Diebstahl zurückzulassen und in Sievertshagen zu verstecken.“

Wertsachen in großer Milchkanne versteckt

Jürgen Albrecht erfuhr, dass sie im Stall des Hofes eine große Milchkanne fanden, in die sie ihr Geld, ihre Uhren, ihren Schmuck, Silberbestecke und wichtige Dokumente füllten, bevor sie weiter Richtung Westen zogen. Diese Milchkanne vergruben sie in der Nacht auf einem Acker in Sievertshagen. „Nach dem Krieg wollten die Vertriebenen ihre Wertsachen eigentlich wieder abholen, aber durch die Trennung Deutschlands und den Mauerbau wurden ihre Pläne durchkreuzt.“ Den Nachfahren war der Ort, an dem ihre Eltern und Großeltern die Milchkanne vergruben, nicht bekannt.

„Demnach wird der ‚Schatz von Sievertshagen‘ auf einem Acker vergraben wohl für alle Zeiten verborgen bleiben“, sagt Jürgen Albrecht. Ungewöhnlich waren derlei Aktionen zu dieser Zeit nicht. Viele Vertriebene vergruben oder versteckten ihre Wertsachen vor der nahenden Armee.

Die Familie aus den alten Bundesländern nahm übrigens nach ihrem einmaligen Versuch, die Wertsachen ihrer Familie wiederzufinden, nie wieder Kontakt nach Sievertshagen auf.

Von Carolin Riemer