Deshalb steht in Abtshagen jetzt ein vier Meter hohes Kreuz

Abtshagen

Vor einem Jahr entstand in der Kirchengemeinde Abtshagen-Elmenhorst die Idee, als christliche Gemeinde ein Zeichen der Verbundenheit mit einem großen Kreuz zu setzen. Am Sonnabend wurde nun mit Hilfe eines Gabelstaplers die Idee umgesetzt. Nun steht ein fast vier Meter hohes Kreuz im Pfarrgarten von Abtshagen.

Einweihung zu Himmelfahrt

Feierlich eingeweiht wird das Holzkreuz am Himmelfahrtstag. Die Kirchengemeinde Abtshagen-Elmenhorst lädt alle Menschen in der Region zu einem festlichen Freiluftgottesdienst in den Pfarrgarten Abtshagen ein. Er beginnt um 10 Uhr.

Zeichen der Verbundenheit

Wenn es dunkel wird, stahlt ein Leuchter das Kreuz in den Farben des Kirchenjahres an. „Das Kreuz steht für die Verbundenheit aller Menschen und als Zeichen unseres Glaubens“, sagt Tom Görth aus Glashagen. Am Fuß des Kreuzes ist eine Plakette angebracht: „Jesus Christus spricht: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“

Von Almut Jaekel