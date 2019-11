Deutsche Dartmeisterschaften: Gebürtiger Grimmener mischt vorne mit

Grimmen/Geiselwind

Aus 298 Zentimeterm Entfernung möglichst viele Pfeile in das acht Millimeter breite Triple-Feld werfen und am Ende mit einem Doppel auschecken. So einfach funktioniert Dart theoretisch und so schwierig ist es doch in der Praxis. Aber eben diese Herausforderung liebt der 30-jährige Nico Jürgens. In Grimmen und später Leyerhof aufgewachsen, lebt er inzwischen mit seiner Frau in Rostock. Der „Heißsporn“ nahm nun an den 33. deutschen Dartmeisterschaften in Geiselwind teil. „In diesem Jahr habe ich mich über Teilnahmen an Qualifikationsturnieren in ganz Deutschland unter die 128 besten deutsch Spieler gespielt. Dadurch durfte ich nun an den deutschen Meisterschaften teilnehmen“, erklärt er.

Es begann mit Papa und Kumpels in der Garage

Seit fünf Jahren betreibt Nico Jürgens den Dartsport intensiv. Doch die Liebe am Spiel mit den Pfeilen begleitet ihn schon länger. „Ich habe schon als Jugendlicher mit meinem Vater und Kumpels bei uns in Leyerhof in der Garage gespielt. Zu dieser Zeit aber einfach aus Spaß an der Freude. Aber ehrgeizig bin ich schon immer und so hat man sich von Spiel zu Spiel verbessert“, sagt der 30-Jährige. Insbesondere die TV-Live-Übertragungen in der Vorweihnachtszeit, wenn auf der gigantischen Dartbühne die besten Spieler der Welt jedes Jahr aufs Neue eine atemberaubende Show abliefern, steigerte die Begeisterung am Dartsport.

Vom kraftvollen Handball zum präzisen Dartsport

Doch Nico Jürgens hat als Kind und Jugendlicher noch eine andere Leidenschaft. Insgesamt 14 Jahre spielt er beim Grimmener Handballsportverein. „Dieser Sport hat mir sehr viel gegeben. Ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen und es in die erste Männermannschaft geschafft“, erzählt die Linkshand und beschreibt: „Es ist ein tolles Gefühl als Team an einem Ziel zu arbeiten. Als ich vor fünf Jahren aber nach Rostock gezogen bin und den Handballsport in Grimmen aufgeben musste, suchte ich eine neue Herausforderung.“ Und diese fand er im Dartsport.

WM-Teilnehmer Kevin Münch geschlagen

Seither trainiert er täglich zwei Stunden. „Man braucht die Zeit, weil gewisse Abläufe einfach in Fleisch und Blut übergehen müssen. Man muss sich im Kopf sicher sein, welchen Weg man gehen will, wenn eine gewisse Restzahl auf der Anzeigetafel steht“, erklärt er.

Bei den deutschen Meisterschaften galt es 501 Punkte auf Null zu bringen und den letzten Wurf ins Doppel-Feld zu platzieren. Eine Runde weiter kommt jener Spieler, der zuerst drei Runden gewonnen hat.

„Das Turnier lief ziemlich durchwachsen. Ich habe in den ersten Runden einige Bundesligaspieler aus dem Turnier geworfen, bin dann letztendlich aber am späteren Turniersieger Mike Holz gescheitert. Den 25. Platz von 128 Startern sehe ich schon als Erfolg an. Aber im nächsten Jahr will ich noch mehr angreifen“, betont er.

Das Nico Jürgens dazu in der Lage ist, hat er schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aktuell ist er amtierender Lübecker-Meister und wurde zweiter bei den Norddeutschen Meisterschaften. Bei diesem Wettkampf schlug er unter anderem den deutschen WM-Teilnehmer Kevin Münch.

Derzeit spielt er für das Lübecker-Team „ Fischköppe“. Mit diesem landete er bei den letztjährigen deutschen Meisterschaften, an der 500 Mannschaften teilnahmen, auf dem vierten Platz.

Monatelanger Fokus für fünf Minuten am Dartboard

„ Dart ist für mich eine Mischung aus Konzentration und Präzision. Es ist eine unglaubliche Herausforderung auf den Punkt konzentriert zu sein“, beschreibt er. So gilt es monatelang für ein Spiel zu trainieren, was in der Regel fünf Minuten dauert. „Du musst ganz einfach in diesen Minuten alles um dich herum ausblenden und deine Leistung zu 100 Prozent abrufen“, weiß Nico Jürgens.

„Oftmals fahre ich an den Wochenende Hunderte Kilometer zu den Turnieren. Wenn man Pech hat, steht man dann fünf Minuten am Dartboard und fährt wieder zurück“, beschreibt der junge Mann den Aufwand, den er für den Dartsport betreibt.

Volles Haus in Geiselwind. Bei den 33. deutschen Meisterschaften gingen 128 Sportler im Einzel-Wettkampf an den Start. Quelle: Privat

Von Raik Mielke