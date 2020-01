Deyelsdorf: Illegale Müllentsorgung hat Konsequenzen 

Fäsekow

Die illegale Beseitigung von Müll sorgte kurz vor dem Jahreswechsel in der Gemeinde Deyelsdorf für Aufregung. „Ich wurde darüber informiert, dass in Fäsekow Richtung Dorow am Straßenrand haufenweise Müll verstreut ist“, erklärt Deyelsdorfs Bürgermeisterin Sandra Boy.

Wenig später bestätigte sich diese Meldung. „Ich bin gemeinsam mit dem Gemeindearbeiter hingefahren und habe mir ein Bild von dem Sachverhalt gemacht“, erklärt die Bürgermeisterin und beschreibt: „Der Unrat war weitflächig verstreut. Anscheinend wurde er dort vor einiger Zeit abgeladen. Inzwischen waren die Säcke aufgerissen und der Müll lag kreuz und quer.“

In Fäsekow Richtung Dorow musste kurz vor dem Jahreswechsel dieser Unrat beseitigt werden. Quelle: Sandra Boy

Von Zeitungen, über Kleidung bis hin zu Lebensmittelresten haben die Bürgermeisterin und der Gemeindearbeiter diversen Müll gefunden. „Zudem lagen zwischen den Sachen eine zerschnittene EC-Karte und Briefumschläge“, informiert Sandra Boy und sagt: „Ein wiederkehrender Name war gut lesbar. Wir haben daraufhin Anzeige erstattet. So eine Sauerei werden wir in unserer Gemeinde nicht hinnehmen und auch weiterhin dagegen vorgehen.“

Und dies ist nicht der einzige Ort in der Gemeinde Deyelsdorf, in dem immer wieder Müll illegal entsorgt wird. „An der Straße nach Techlin haben wir auch immer wieder mit diesem Problem zu tun“, erklärt die Bürgermeisterin und sagt: „Jedoch nicht in diesem Ausmaß.“

Von Raik Mielke