Deyelsdorf

Sandra Boy bleibt Bürgermeisterin in der Gemeinde Deyelsdorf. Während der vergangenen Legislaturperiode übernahm sie das Amt und wurde nun mit 193 der 229 abgegebenen Stimmen (84,3 Prozent) als Bürgermeisterin bestätigt. Boy trat für die Freie Wählergemeinschaft Deyelsdorf an. Diese bleibt auch die stärkste Kraft in der Gemeindevertretung. Neben der Bürgermeisterin wurden Christine Wähner (8,4 Prozent) und Volker Knops (11,2 Prozent) gewählt. Die Christlich Demokratische Union stellt zwei Kandidaten. Christian Rohlfing (9,6 Prozent) und Jörg Siekmeier (8,2 Prozent) werden künftig in der Gemeindevertretung aktiv sein. Die zweitmeisten Stimmen bekam Einzelbewerber Henrik Trettin. Mit 14,2 Prozent komplettiert er die Gemeindevertretung Deyelsdorf. „In den nächsten fünf Jahren möchte ich mich insbesondere für ein familienfreundlichen Gemeindeleben einsetzen“, betont die Bürgermeisterin Sandra Boy.

Raik Mielke