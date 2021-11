Deyelsdorf

Sandra Boy – Bürgermeisterin der Gemeinde Deyelsdorf – hat sich entschieden, vorzeitig aus dem Amt zu scheiden. Den Tränen nahe, teilte sie dies den Gemeindevertretern bei der letzten Sitzung mit. Die Entscheidung ist bereits in schriftlicher Form beim Amt Recknitz-Trebeltal eingegangen. Bis zum 31. März 2022 will Sandra Boy das Amt weiter ausüben – dann sind Neuwahlen in der Gemeinde vonnöten.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit der scheidenden Bürgermeisterin über die Beweggründe, eine für sie schwere, aber notwendige Entscheidung und mögliche Nachfolgeszenarien.

Seit 2014 in der Gemeindevertretung

Die Gemeinde Deyelsdorf besteht aus den Ortsteilen Deyelsdorf, Fäsekow, Bassendorf und Techlin. In der Gemeinde des Amtsbereiches Recknitz-Trebeltal leben 521 Bürgerinnen und Bürger. Im Jahre 2014 wurde Sandra Boy Gemeindevertreterin. Nachdem Franz Frommholz 2016 vorzeitig aus seinem Amt geschieden war, übernahm sie kurzerhand den Bürgermeisterposten. Vor zwei Jahren wurde die Deyelsdorferin dann erneut und somit für ihre erste vollständige Amtszeit gewählt.

Nun gab sie bekannt, dass sie diesen Posten nicht bis zum Ende der Legislaturperiode, sondern lediglich bis zum 31. März 2022 ausüben werde. „Dies hat berufliche Gründe. Ich habe in diesem Jahr eine neue hauptberufliche Tätigkeit als Projektmanagerin beim Verein ‚Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen‘ (ÖBIK) begonnen. Hierdurch bin ich zeitlich sehr eingebunden und treffe zum Wohle der Gemeinde diese Entscheidung“, betont Sandra Boy.

Unterstützung hat vieles erleichtert

Der amtierenden Bürgermeisterin ist dieser Schritt sehr schwergefallen. „Ich habe lange mit mir gerungen. De facto ist der Vorsitz der Gemeinde aber ein ehrenamtlicher Posten mit einer Aufwandsentschädigung. Die Arbeit in Krummenhagen ist mein Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene. Ich möchte einfach nicht, dass die Gemeinde zu kurz kommt“, erklärt sie ihre Entscheidung.

Zudem war es Sandra Boy wichtig, die Gemeindevertreter frühzeitig über ihren Entschluss zu informieren. „Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Amt in den vergangenen Jahren ausüben durfte. Für mich war es 2016 eine völlig neue Erfahrung. Jedoch hatte ich zu jeder Zeit die volle Unterstützung meiner Gemeinde und des Amtes. Dies hat vieles erleichtert“, verdeutlicht sie.

Was muss der zukünftige Bürgermeister wissen?

Und ihre Zeit als Bürgermeisterin betrachtet Sandra Boy sehr positiv. „Wir sind eine kleine Gemeinde, die aber aus vier Ortsteilen besteht. Mir war es sehr wichtig, diese zusammenzubringen. Als Bürgermeisterin in so einem ländlichen Raum geht es um die kleinen Dinge: immer ein offenes Ohr für die Probleme der Bewohner zu haben und die eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten dann auch am Schopfe zu packen“, beschreibt sie. So war sich die amtierende Bürgermeisterin zu jeder Zeit bewusst, dass man die kleinen Schritte gehen muss. „Es geht einfach darum, die Gemeinde noch lebenswerter zu machen. Sei es mit selbst organisierten Arbeitseinsätzen, Veranstaltungen oder eben möglichen baulichen Maßnahmen. Als dies ist uns – denke ich – seit 2016 sehr gut gelungen“, findet Sandra Boy.

Und eben hierfür braucht man Zeit. „Ich bin fast täglich mit unserem Gemeindearbeiter und den Einwohnern im Gespräch. Man sollte als Bürgermeister vor Ort präsent sein. Es ist für mich nur schwer vorstellbar, dass man unter der Woche beispielsweise auf Montage ist und trotzdem den Posten ausübt“, meint sie und sagt: „Dennoch macht die Aufgabe sehr viel Spaß, weil es tolle Gemeindevertreter gibt, die einen super unterstützen.“

Fakt ist aber: Für Sandra Boy werden es definitiv die letzten Monate im Amt sein. Heißt auch: Im kommenden Jahr stehen in der Gemeinde Deyelsdorf Bürgermeisterwahlen an. Einen konkreten Wahltermin gibt es derzeit noch nicht. „Ich hoffe einfach, dass sich jemand für diese Aufgabe begeistern kann. Und ich bin ja nicht aus der Welt und würde natürlich auch gerne helfen, diese Person einzuarbeiten“, betont sie.

Von Raik Mielke