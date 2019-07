Statt Produkte auf dem Markt zu kaufen, bezahlen Verbraucher einem Landwirt für ein Jahr den Betrieb. Dafür bekommen sie die gesamte Ernte. Die solidarische Landwirtschaft hat in Vorpommern einige Anhänger. Drei Betriebe gibt es bereits, in Greifswald ist ein vierter in Planung.