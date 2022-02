Deyelsdorf: Zwei Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Deyelsdorf

Sandra Boy – Bürgermeisterin der Gemeinde Deyelsdorf – hat sich entschieden, vorzeitig aus dem Amt zu scheiden. Die Entscheidung ist bereits zum Ende des vergangenen Jahres in schriftlicher Form beim Amt Recknitz-Trebeltal eingegangen. Bis zum 31. März 2022 will Sandra Boy das Amt weiter ausüben – dann sind Neuwahlen in der Gemeinde vonnöten.

Am Donnerstag kam nun der Wahlausschuss des Amtes zusammen. Zwei Kandidaten hatten zuvor ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Gabi Janzen (43) und Jörg Ludwig (62) wurden als Bewerber um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Deyelsdorf bestätigt.

Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die beiden Kandidaten vor und erklärt, warum es in der Gemeinde des Amtes Recknitz-Trebeltal zur vorzeitigen Wahl kommen muss.

Zur Vorgeschichte: Sandra Boy ist seit 2016 das Oberhaupt der Gemeinde

Sandra Boy ist seit 2016 Bürgermeisterin der Gemeinde Deyelsdorf. Bürgermeisterin Sandra Boy aus Deyelsdorf beendet im März 2022 ihre Amtszeit vorzeitig. Quelle: Raik Mielke

Die Gemeinde Deyelsdorf besteht aus den Ortsteilen Deyelsdorf, Fäsekow, Bassendorf und Techlin. 521 Bürgerinnen und Bürger leben in der Gemeinde des Amtsbereiches Recknitz-Trebeltal. Im Jahre 2014 wurde Sandra Boy Gemeindevertreterin. Nachdem Franz Frommholz 2016 vorzeitig aus seinem Amt schied, übernahm sie kurzerhand den Bürgermeisterposten. Vor zwei Jahren wurde die Deyelsdorferin dann erneut und somit für ihre erste vollständige Amtszeit gewählt. Nun gab sie bekannt, dass sie diesen Posten nicht bis zum Ende der Legislaturperiode, sondern lediglich bis zum 31. März 2022 ausüben werde. „Dies hat berufliche Gründe. Ich habe in diesem Jahr eine neue hauptberufliche Tätigkeit als Projektmanagerin beim Verein Ökologische Beschäftigungsinitiative Krummenhagen (ÖBIK) begonnen. Hierdurch bin ich zeitlich sehr eingebunden und treffe zum Wohle der Gemeinde diese Entscheidung“, betont Sandra Boy.

In der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres begann also die Suche nach potenziellen Nachfolgern. Lange Zeit schien es keine Bewerber zu geben. Nun fanden sich aber zwei Kandidaten.

Wie Sandra Boy erklärt, geht es um die kleinen Dinge, welche die Kandidaten mitbringen müssen. „Es geht darum, die vier Ortsteile weiterhin zusammenzuführen – ein Zusammengehörigkeitsgefühl vorzuleben. Als Bürgermeister sollte man in erster Linie immer ein offenes Ohr für die Probleme der Bewohner haben“, sagt sie und betont: „Man muss sich aber bewusst sein, dass man mit sehr viel Herzblut die kleinen Schritte gehen muss.“

Kandidat Jörg Ludwig lebt seit 1984 in der Gemeinde

Und eben diesen Weg möchte nun Jörg Ludwig gehen. Der 62-Jährige ist Revierförster, lebt in Stubbendorf, ist geschieden und hat drei Kinder. „Ich lebe seit 1984 in der Gemeinde und habe mich vor einigen Jahren auch schon als Gemeindevertreter engagiert“, sagt er und erklärt: „Nachdem Sandra Boy ihren Rücktritt erklärte, wurde ich gezielt angesprochen, ob ich mir die Aufgabe vorstellen könnte.“ Nach reiflicher Überlegungsphase bewirbt sich Jörg Ludwig. „Ich möchte nicht, dass die Gemeinde zwangsverwaltet wird. Zudem gab es in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung, die ich weiterführen würde“, betont er. Der Stubbendorfer würde gerne dazu beitragen, die Gemeinde weiterzuentwickeln, sie zu einem attraktiven Ort für die Bewohner, aber auch Touristen zu gestalten. „Hierbei wird es um die kleinen Schritte gehen, aber es hat sich in den vergangenen Jahren – beispielsweise durch den Erlebnispfad – schon einiges in die richtige Richtung bewegt“, meint er.

Kandidatin Gabi Janzen möchte Angebote für die Jugend schaffen

Mit Gabi Janzen gibt es eine weitere Bewerberin für das Amt. Die 43-Jährige lebt seit 2015 in Deyelsdorf und hat fünf Kinder. „Die Gemeinde ist mir in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen. Ich finde es sehr schade, dass Sandra Boy aufhört. Sie hat einiges bewegt“, sagt Janzen. Für die Kandidatin gab es eine klare Motivation, warum sie sich nun der Wahl stellt. „Ich möchte die Gemeinde für Kinder und Jugendlichen attraktiver machen. Für junge Leute gibt es einfach keine Angebote. Eine Vision wäre ein Jugendzentrum. Die Umsetzung ist sicher nicht einfach, aber es müssen diesbezüglich unbedingt Angebote geschaffen werden“, findet die Deyelsdorferin. Für Gabi Janzen ist die Gemeinde ein Ort des Lebens. „Es geht einfach darum, diese Lebensqualität für alle Generationen zu erhalten und mit kleinen Schritten zu verbessern“, sagt sie.

Wahl findet am 27. März statt

De facto ist der Vorsitz der Gemeinde – um den sich nun Jörg Ludwig und Gabi Janzen bewerben –ein ehrenamtlicher Posten mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von aktuell 700 Euro. Sämtliche Wahlunterlagen werden in den kommenden Wochen durch die Gemeinde versandt. Die Wahl findet dann am 27. März 2022 statt.

Von Raik Mielke