Deyelsdorf

Auch in der Gemeinde Deyelsdorf, zu der die Ortschaften Deyelsdorf, Fäsekow, Bassendorf und Techlin gehören, war die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich spürbar. Viele geplante Veranstaltungen mussten ausfallen. Doch es gab auch positive Entwicklungen, wie Bürgermeisterin Sandra Boy im OZ-Interview erklärt.

Das zurückliegende Jahr war durch die Corona-Pandemie geprägt. Wie lief es in Deyelsdorf?

Auch in unserer Gemeinde war die Pandemie deutlich spürbar. Sämtliche Veranstaltungen und Feste mussten im zurückliegenden Jahr abgesagt werden. Die Feuerwehr hatte in diesen schweren Zeiten ihre Hilfe angeboten. Jedoch halfen sich die Bewohner in den verschiedenen Ortsteilen selber, was mich sehr gefreut hat. Es wurden beispielsweise in der Nachbarschaft Einkaufshilfen angeboten, so dass ältere Bürgerinnen und Bürger nicht unbedingt in den Supermarkt mussten.

Was wurde durch die Pandemie besonders ausgebremst?

Ganz eindeutig unsere Jugendfeuerwehr. Wir hatten diese zu Beginn des vergangenen Jahres ins Lebens gerufen und sofort neun interessierte Kinder am Start. Richtig loslegen konnten wir aber zu keinem Zeitpunkt. Dies ist sehr schade, weil wir über verschiedenste Organisationen Übungsmaterialien für die Kinder bekommen hatten und viele Projekte geplant waren. Als Höhepunkt wollten wir einen Tag der offenen Tür veranstalten und hierbei für unsere Feuerwehr und die neu gegründete Nachwuchsabteilung werben. Wir sind optimistisch und hoffen nun, dies in diesem Jahr durchführen zu können.

Was war für Sie die erfreulichste Nachricht in 2020?

Es sind vermehrt junge Leute in die Gemeinde gezogen. Dies freut uns natürlich sehr und ist ein Trend, der gerne 2021 fortgeführt werden kann. Uns erreichten auch zahlreiche Anfragen, ob Grundstücke mit Häusern in der Gemeinde zum Verkauf stehen.

Ist der Breitbandausbau in Deyelsdorf abgeschlossen?

Die Erdarbeiten in den einzelnen Ortsteilen sind abgeschlossen. Mit diesem Bauabschnitt und den zuständigen Firmen waren wir sehr zufrieden. Nun werden nach und nach die Hausanschlüsse gemacht. Hierbei kommt es teilweise zu längeren Wartezeiten. Es kam 2020 auch vor, dass Familien wochenlang ohne Internetzugang auskommen mussten.

Ihr Haushalt ist bereits beschlossen. Was sind die Pläne für die kommenden zwölf Monate?

Geplant sind bis dato kleinere Arbeiten an Straßen und Gehwegen in unserer Gemeinde. Zudem hoffen wir endlich eine Antwort bezüglich der Feuerwehrbedarfsplanung zu bekommen, um hier dann auch handeln zu können.

Was genau können Sie zur „Feuerwehrbedarfsplanung“ sagen?

Wir haben alles Erforderliche dokumentiert und der Bedarfsplan liegt seit einiger Zeit dem Land vor. Nun warten wir auf eine Rückmeldung. Erst dann können wir so richtig loslegen. Es wird definitiv Veränderungen in unserer Feuerwehr geben müssen. Als Beispiel vielleicht: Wir haben inzwischen auch Frauen in unserer Feuerwehr. Jedoch gibt es keine separaten Sanitärräume. Dies ist natürlich kein Zustand und es wird Handlungsbedarf bestehen. Aber wie gesagt, zunächst brauchen wir eine Antwort vom Land.

Von Raik Mielke