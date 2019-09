Deyelsdorferin wird deutsche Meisterin im Schießen

Grimmen

Der Sport schreibt ja bekanntermaßen die kuriosesten Geschichten. Eine jener, kommt in diesen Tagen aus der Gemeinde Deyelsdorf. Die 14-jährige Romy Gramowski wurde vor wenigen Tagen deutsche Meisterin im Trapschießen. Alleine diese Nachricht verdient schon höchsten Respekt. Doch die Deyelsdorferin betreibt den Schießsport noch nicht einmal ein Jahr und ist plötzlich die beste Trap-Schützin ihrer Altersklasse. Doch der Reihe nach.

Stolz zeigt Romy Gramowski ihre glänzende Goldmedaille. Diese hat sie vor fast genau 14 Tagen bei den deutschen Meisterschaften in München gewonnen. Um genau zu sein im Trapschießen und in der Schüler-Klasse, in der Jungen und Mädchen antreten gemeinsam. Es galt 75 Mal auf eine fliegende Tontaube zu schießen. Und die Schützin des Polizeischützenvereins in Grimmen trifft 72 Mal. Dies bedeutete nicht nur den deutschen Meistertitel, sondern einen neuen deutschen Rekord in dieser Alterklasse. Im Jahre 2015 war es einem Teilnehmer gelungen 67 der 75 Tontauben zu treffen. Romy Gramowski pulverisiert diesen bisherigen Bestwert.

„Ich war einfach wie im Tunnel“

Ein Glanzleistung, die selbst für die Regionalschülerin sehr überraschend kam. „Ich war einfach wie im Tunnel. Es waren sehr viele Zuschauer beim Wettkampf. Dies konnte ich aber völlig ausblenden“, beschreibt sie. Ziemlich routiniert, bedenkt man, dass die Deyelsdorferin eigentlich erst in diesem Frühjahr mit intensiverem Training begonnen hat. „Ich habe angefangen Gitarre zu spielen. Aber dies war überhaupt nichts für mich“, sagt sie und erzählt: „Ich wollte aber unbedingt einem Hobby nachgehen. Mein Vater ist Jäger und dann kam mir die Idee, dass der Schießsport etwas für mich sein könnte.“ Vor ziemlich genau einem Jahr stellt sich die Regionalschülerin so beim Polizeischützenverein in Grimmen vor.

Mit dem richtig intensivem Training ging es dann aber erst in diesem Frühjahr los. Schnell erkennen die Trainer der 14-Jährigen das Talent und schicken Romy Gramowski zu den Kreismeisterschaften. Mit einer guten Leistung gewinnt sie dieses erste prestigeträchtige Turnier und qualifiziert sich für die Landesmeisterschaften. Auch hier ist die Jugendliche nicht zu schlagen und löst das Ticket für München.

„Man muss immer weiter hart arbeiten“

„Meine gesamte Schule in Tribsees hat mitgefiebert. Alle haben sich riesig über den Erfolg gefreut“, berichtet sie. Doch wer jetzt glaubt, der Erfolg wäre der jungen Frau aus der Gemeinde Deyelsdorf zu Kopf gestiegen, irrt gewaltig. „Ich hatte einfach einen guten Tag. Das Trapschießen macht mir super viel Spaß. Ich freue mich auf jede Trainingseinheit. Für mich ist es eine tolle Abwechslung zum Schulalltag“, beschreibt sie und verrät: „Ich hatte auch schon Turniere wo ich gar nichts getroffen habe. Man muss immer weiter hart arbeiten, um solche Erfolge erreichen zu können.“

Altersbedingt steigt Romy Gramowski nun in die nächst höhere Klasse auf. „Damit erhöht sich der Schwierigkeitsgrad und man muss wieder viele neue Sachen lernen“, betont die Schülerin. Den Moment, in dem sie die Goldmedaille bekam, wird sie aber nie vergessen. „Ich möchte unbedingt noch einmal nach München zu den deutschen Meisterschaften kommen“, sagt die Trap-Schützin. Die OZ gratuliert und drückt die Daumen, dass die nächsten Erfolge schon bald folgen.

Von Raik Mielke