Karlsburg

Die Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen in Karlsburg bei Greifswald (MV) ist vom Münchner Magazin Focus zum „Top-Nationalen Krankenhaus 2021“ in der Behandlung des diabetischen Fußsyndroms erklärt worden. An einem solchen erkrankt jeder sechste Diabetespatient in Deutschland.Hauptursache sind Nervenschädigungen und Durchblutungsstörungen.

In Karlsburg würden Patienten mit Fußläsionen durch qualifizierte, erfahrene Fachärzte verschiedener Disziplinen optimal behandelt, so das Focus-Magazin. Dabei arbeiteten Diabetologen, Internisten, Mikrobiologen, Radiologen, Gefäß- und Fußchirurgen sowie Orthopädie-Schuhmacher und Podologen eng zusammen.

Die Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen besitzt ein zertifiziertes ambulantes Fußzentrum. Zudem arbeiten seit fünf Jahren Wissenschaftler und Mediziner gemeinsam an neuen Therapien zur besseren Wundheilung bei Diabetikern.

Die Bewertung der Karlsburger Klinik erfolgte auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung. Diese berücksichtige Fallzahlen, Behandlungsergebnisse und Komplikationsraten und stütze sich auch auf Empfehlungen von renommierten Ärzten und medizinischen Fachgesellschaften, so Focus.

In der Diabetes-Klinik Karlsburg werden jährlich rund 2500 Diabetespatienten stationär behandelt, darunter auch Kinder und Jugendliche.

Von OZ