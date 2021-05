Die Entwicklung der Grimmener Feuerwehr bis 1933

Grimmen

Was wäre Grimmen ohne seine Feuerwehr. Tag und Nacht sorgen die ehrenamtlichen Retter für die Sicherheit in der Trebelstadt, aber auch unterstützend in den umliegenden Gemeinden. Ein modernes Gerätehaus und diverse Einsatzfahrzeuge und Technik stehen den Feuerwehrleuten zur Verfügung. Doch dies war nicht immer so. Wie allerorts war die Stadt einst von großen Bränden geplagt. Rettungsversuche und Löscharbeiten waren bis ins 19. Jahrhundert hinein eher schlecht organisiert. Die ins Leben gerufene Pflichtfeuerwehr schrieb später auch eher negative Schlagzeilen und war unter anderem für Plünderungen bekannt. Erst durch die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr zum Ende des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Situation.

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blickten wir in einem ersten Teil auf die Gründungszeit der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen zurück. Heute beschäftigen wir uns mit der Entwicklung der Feuerwehr bis zum Jahre 1933. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür zahlreiche Bild- und Textdokumente zur Verfügung.

Teil 1: Das waren die Anfänge der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen

Wehr trat unmittelbar nach der Gründung in den „Verband der pommerschen Wehren“ ein

Die Mannschaft der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen im Jahre 1920. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Wie aus einer amtlichen Bekanntmachung des Jahres 1908 für den Kreis Grimmen hervorgeht, schloss sich die freiwillige Feuerwehr der Stadt Grimmen unmittelbar nach der Gründung dem „Verband der pommerschen Wehren“ an. Dieser gehörte seinerzeit dem „Preußischen Landesfeuerwehrverband“ an. Die Zugehörigkeit zu einem übergeordneten Verband war schon damals Pflicht. Wehren, die sich dem widersetzten, wurden entweder nicht zugelassen oder gar aufgelöst.

Anders als in anderen Städten existierte in Grimmen neben der freiwilligen Feuerwehr auch noch die im Jahre 1868 berufene Pflichtfeuerwehr. Sie fungierte damals als Reserveeinheit mit eigener Löschtechnik und Ausrüstung und kam bei Großbränden – bei denen die Kräfte und Mittel der freiwilligen Feuerwehr nicht ausreichten – zum Einsatz.

Der Leiter beider Wehren war der amtierende Bürgermeister der Stadt. Er vergab die Leitungsfunktionen und führte das Oberkommando bei Bränden und Übungen. Ihm direkt unterstellt war der Führer der freiwilligen Feuerwehr. Dieser übernahm im Falle der Abwesenheit des Bürgermeisters automatisch die Aufsicht und Verantwortung des gesamten Löschwesens der Stadt.

Alfred Waberg war über viele Jahre hinweg Vorsitzender der neu gegründeten freiwilligen Feuerwehr

Vorsitzender der neu gegründeten freiwilligen Feuerwehr war über viele Jahre hinweg der Druckereibesitzer Alfred Waberg. Als Vorstandsmitglieder standen ihm Unternehmer der Stadt Grimmen zur Seite. So beispielsweise der Friseur und Fleischbeschauer Karl Johannsen, der Friseur Albert Praeckel, die Malermeister Klaus Suhr und Hans Köster, der Schuhmachermeister Fritz Rauch oder der Bauunternehmer Karl Höhne.

Die freiwillige Feuerwehr bestand bis 1933 aus Steiger-, Spritzen-, Wasser-, Absperrungs- und Reservemannschaften. Für das Bereitstellen von Pferden waren alle Bürger verpflichtet, die mehr als zwei Pferde in ihrem Besitz hatten.

Angaben über die zahlenmäßige Stärke der Grimmener Wehr liegen erst aus dem Jahre 1929 vor. Damals gehörten 55 aktive Mitglieder und 30 passive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Trebelstadt an. Die passiven Mitglieder waren hierbei in erster Linie vermögende Unternehmer, Geschäftsleute und höhere Staatsbeamte, die durch Spenden und materielle Zuwendungen die Wehr unterstützten. Durch ihre Förderung erhielten sie zudem Einfluss auf die Entwicklung und Vorgänge der Grimmener Retter.

Eine Episode von Bauer Diekelmann Einen Eindruck, wie Anfang der Zwanzigerjahre die Alarmierung und das Ausrücken der freiwilligen Feuerwehr ablief, vermittelt ein niedergeschriebener Erlebnisbericht des Bauern Diekelmann. Darin kommt zum Ausdruck, dass in der Regel der jeweils benachrichtigte Hornbläser nicht wie gefordert zuerst ins Horn blies, sondern zuerst ihm nahestehende Leute benachrichtigte, damit sie schnell anspannen und sich eine Spritze sichern konnten. So waren jene Leute zuerst am Einsatzort und bekamen dadurch höhere Prämien. So gab es ein wahres Wettrennen zum Einsatzort, bei dem nicht selten Teile des Wasserwagens zerbrochen am Wegesrand liegen blieben oder Spritzen stark beschädigt wurden. Diekelmann wörtlich: „Aber das war den meisten egal. Die Hauptsache war, sie hatten das Geld – und das war für unsere Verhältnisse sehr viel. Wer zuerst vom Friseur geweckt wurde, versuchte eine Spritze zu ergattern, denn sie war leicht zu fahren. Mit dem Wasserwagen konnte man kaum unter die ersten drei kommen, die wurden zuletzt genommen. So kam es, dass die Spritzen bis zu einer halben Stunde eher beim Feuer waren als die Mannschaften.“

Das erste Gerätehaus befand sich in der damaligen Wallstraße

Das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr wurde in der damaligen Wallstraße, nahe der heutigen Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule errichtet. Später befand sich dort die „Station Junger Naturforscher“. Im Jahre 1912 gehörten zum Inventar drei Handdruckspritzen, zwei kleinere Wasserwagen und ein großer Wasserwagen mit 2000 Liter Fassungsvermögen, sowie diverse Hilfsmittel. Bis zum Jahre 1929 gab es bereits zehn Wasserwagen. Zudem gab es zu dieser Zeit bereits einen Mannschafts- und einen Krankenwagen. Zum Bewegen der mobilen Technik wurden 14 Gespanne benötigt.

Erst im Jahre 1932 hatte die Stadt die erforderlichen Mittel von 5700 Mark für die Anschaffung einer Motorspritze zusammen. Bereits ab dem Jahre 1908 trugen die Kameraden eine einheitliche von den Richtlinien zur Bekleidung und Ausrüstung preußischer Feuerwehren geprägte Uniform.

Die Alarmierung erfolge bei Bränden und Übungen bis 1929 durch das Blasen des sogenannten Feuerhornes und das Läuten der Kirchenglocken. Verantwortlich für das Blasen des Feuerhornes waren die Feuerwehrleute Praeckel, Johannsen und Rädtke. Das Ziehen der Kirchenglocken oblag dem Totengräber. Im September 1929 erhielt der Rathausturm eine Sirene, welche mit komprimierter Kohlensäure betrieben wurde.

Bis 1928 lautete der Kampfruf der freiwilligen Feuerwehr „Gut Schlauch“. Er stand am Ende jeder Rede, jeder Übung und galt unter den Feuerwehrmännern auch als Straßengruß. Ab 1929 wurde er in „Gut Wehr“ umbenannt.

Von Raik Mielke