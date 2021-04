Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns nun mit Vereinen der Stadthistorie. Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder hat sich jahrelang mit den verschiedensten Vereinen der Stadtgeschichte beschäftigt und im Jahre 2014 das Ergebnis seiner Recherche in seinem Buch „Grimmen deine Vereine – 1838 bis 1945“ zusammengetragen. In den nächsten Wochen wollen wir drei prägende Vereine aus dieser Zeit vorstellen. Los geht es in der heutigen Ausgabe mit dem örtlichen „Arbeiter-Konsumverein“.

Vereine gründet sich in Grimmen im Jahre 1911

Die erste Konsumgenossenschaft wurde 1850 in Sachsen gegründet. Jedes Mitglied hatte eine Stimme, unabhängig von der Höhe der Beteiligung am Gewinn. Die Beteiligung am Überschuss wurde am Einkaufsvolumen ermittelt. Mit der Gründung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine e. V. im Jahre 1903 entstanden auch in kleineren Städten die sogenannten Arbeiter-Konsumvereine.

In Grimmen wurde der Verein im Jahre 1911 – als Zweigstelle des Konsum-Zweigverbandes Gnoien – gegründet. Einer der damaligen Gründer des Grimmener Ortsvereins war Herr Pehn. Im Oktober desselben Jahres hatte der örtliche Verein bereits 100 Mitglieder. Die erste Verkaufsstelle wurde in der Norderhinterstraße 120 der Trebelstadt eröffnet.

Mitglieder sollten nur Arbeiter werden – es traten aber auch Landarbeiter, Handwerker und Gesellen der Genossenschaft bei. Die Aufnahme neuer Mitglieder erforderte hierbei die Zustimmung der örtlichen Vollversammlung. In den Anfangsjahren betrug die Mitgliedergebühr 50 Pfennig.

Beim Einkauf von Lebensmitteln und Gebrauchswaren erhielten die Mitglieder Rabattmarken, die am Ende des Jahres, entsprechend des Gewinns, vergütet wurden. Zudem hatten die Mitglieder weitere Vorteile. Beispielsweise zahlte der Verein seinen Mitgliedern beim Todesfall des Ehegatten eine Bestattungshilfe in Höhe von bis zu 60 Mark.

Zur Genossenschaft gehörte auch die Dampfbäckerei – die eine der größten ihrer Art in ganz Vorpommern war. Im Jahre 1913 wurde das marode Geschäftshaus abgetragen und durch einen Neubau mit größeren Verkaufsräumen ersetzt. Im oberen Geschoss befand sich künftig die Wohnung des Lagerverwalters Prehn.

Werbeanzeige des Arbeiter Konsum Vereins. Quelle: Raik Mielke

1913 hatte der Verein 240 Mitglieder – Mit Beginn des Nationalsozialismus kam es zur Selbstauflösung

Im gleichen Jahr – also 1913 – hatte der Verein 240 Mitglieder. In den Folgejahren war Paul Berger Lagerverwalter der genossenschaftlichen Verkaufsstelle. Das Vereinslokal zu dieser Zeit war der Gasthof „Pommerscher Hof“ in der Langen Straße. Die örtlichen Gewerkschaften nutzen auch die Schaufenster der Stadt für Bekanntmachungen.

Am 13. November 1933 trafen sich die Mitglieder zu einem Informationsabend im „Pommerschen Hof“, um über die veränderten politischen Verhältnisse zu diskutieren. Es wurde sodann die Selbstauflösung des Ortsvereins beschlossen. 1934 erfolgte dann die Auflösung der Konsumgenossenschaft in Deutschland.

Mit Neugründung der Konsumgenossenschaften – nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – wurde die Verkaufsstelle in der Norderhinterstraße dem bisherigen Eigentümer zurückübertragen und ging als „Schulkonsum“ in die Stadtgeschichte ein.

Bürgermeister Krakow wollte die Liquidierung des Vereins

Wolfgang Marder fand vor einigen Jahren ein Dokument im Archiv, welches er handschriftlich kopierte. In diesem forderte Grimmens Bürgermeister Krakow von der Nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisation (NS-Hago) die Liquidierung des Vereins. In dem Schreiben heißt es: „Die Konsum- und Spargenossenschaft unterhält in Grimmen eine Filiale in der Norderhinterstraße. Aus Gewerbekreisen ist mir zugetragen worden, dass die Genossenschaft keine genügende Liquidität mehr besitze und zur Zeit nicht in der Lage ist, Spargelder zurückzuzahlen. Ich vermag, da das hiesige Unternehmen nur eine Filiale darstellt, dieser Behauptung nicht nachzugehen. Ich bitte aber, die Angelegenheit durch den Beauftragten der NS-Hago einer Nachprüfung zu unterziehen und, falls sich Handhabe bietet, den Verein zu liquidieren“.

Von Raik Mielke