Die Geschichte des Grimmener Rathauses bis 1937 

„Der Stadt Grimmen Krone und Zier“ – unter diesen Titel erschien am Heiligabend des Jahres 1937 in der „Grimmer Kreis-Zeitung“ ein Artikel über das Grimmener Rathaus. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ wollen wir heute einen Blick in die Geschichte des Wahrzeichens der Stadt werfen.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG hierfür den Originalartikel aus dem Jahre 1937 sowie zahlreiche Bilddokumente des Rathauses aus den verschiedensten Jahrzehnten zur Verfügung.

Die Entstehung des Grimmener Rathauses

Auf die Frage, wann genau das Grimmener Rathaus seiner Bestimmung übergeben wurde, gibt es keine klare Antwort. Falls es je detaillierte Aufzeichnung diesbezüglich gab, sind diese verloren gegangen. So kann man nur aufgrund des Baustils auf die Zeit der Entstehung schließen. Doch auch hierbei sind sich die Experten nicht ganz einig. Während einige das 14. Jahrhundert nennen, gehen andere davon aus, dass es ein Ziegelbau aus dem 15. Jahrhundert ist.

„Tatsache aber dürfte sein, dass der Bau sich über eine größere Zeitspanne erstreckte und dass das Haus erst errichtet wurde, als Grimmens Bürgerschaft sich bereits eines gewissen Wohlstands erfreute“, heißt es in dem Zeitungsartikel.

Fakt ist aber: Zur Zeit seiner Erbauung beherrschte das Rathaus die Optik des Marktplatzes ebenso wie noch heute. Nur mit dem Unterschied, dass es ringsherum frei stand.

Die erste Nachricht, die wir über unser Rathaus finden, abgesehen von gelegentlichen Erwähnungen in alten Stadtbüchern, stammt aus dem Jahre 1606. Damals ging es darum, eine Uhr und eine sogenannte Bürgerglocke an dem Bauwerk zu installieren. Diese Glocke sollte die Bürger zu wichtigen Versammlungen, bei Bränden oder im Krieg zusammenrufen.

„Nach Coppius ist die Uhr angeschafft worden, aber während der Kriegswirren an die Kirche gekommen“, beschreibt der namenlose Autor.

Der Verfall des Rathauses im frühen 17. Jahrhundert

„Bald nach jenem Beschluss des Jahres 1606 brauste die Kriegsfurie über das Land und suchte auch Grimmen heim mit vielfachen Bränden und Plünderungen. Dass dabei das Rathaus arg mitgenommen ist, wird ausdrücklich bezeugt. Brand- und Wasserspuren an den Akten lassen vermuten, dass auch das Rathaus in Brand geraten ist“, beginnt der Autor in der Grimmer Kreis-Zeitung ein neues Kapitel.

Konkreter werden die Beschreibungen im einem Bericht aus dem Jahre 1685: „Das Rathaus, weil es in einem sehr baufälligen und gar schlechten Zustand, dass, wo demselben nicht bald geholfen werden sollte, es ganz zum Fall geraten möchte.“

Doch der Zustand änderte sich in den nächsten Jahren nicht. Im Nordischen Krieg (1700–1721) wurde das Rathaus als Magazin für das Militär und auch als Feldlazarett genutzt.

Der Umbau von 1744 bis 1753

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zeigte sich das Rathaus wohl in seiner ursprünglichen Gestalt. Im Erdgeschoss die offenen Gerichtslaube, über der Halle mit ihren drei Spitzbogen und drei Kreuzgewölben sah man die Bogenfenster der Ratsstube und darüber den reichgegliederten Giebel, den ein Turm überragte.

Das Erdgeschoss nahm einen großen Raum ein, der wahrscheinlich als Lagerplatz genutzt wurde. Im Obergeschoss befand sich zu dieser Zeit neben dem Saal wohl noch eine Ratsstube und wahrscheinlich das Archiv und der Raum für den Stadtschreiber.

Das Grimmener Rathaus mit geschlossenen Ratslauben. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

In den 1740er-Jahren wuchsen dann jedoch die Verwaltungsgeschäfte – man brauchte also mehr Platz für die Beamten. Darum kam es in der Zeit von 1744 bis 1753 zu diversen Umbau- und Sanierungsarbeiten am und im Rathaus. Die Arbeiten waren hierbei von der Armut der Zeit geprägt. Diese Veränderungen sollten zwei Jahrhunderte das Bild in der Grimmener Innenstadt prägen.

So beschrieb Stadtkämmerer Mohnike 1820 das Rathaus

Stadtkämmerer Mohnike beschrieb das Grimmener Rathaus im Jahre 1820 sehr detailliert: „Das Rathaus ist am Markte gelegen mit seiner Front gegen Norden. Es ist ein massives Gebäude nach gotischem Geschmack, mit vielen kleinen Türmchen in der Giebelseite geziert und hat einen Turm mit Wetterhahn. Nach der Größe des Gebäudes ist es schlecht eingerichtet. Unten ist zur Rechten die Steuerstube, zur linken Seite die Collectur-Stube. Grade zu die vormals benannte Gerichtsstube – jetzt Nachtwächterstube. Auf der Diele ist die Stadtwaage angelegt. Nach oben führt eine Treppe zum großen Vorplatz. Vom Vorplatz gelangt man zu der mit doppelten Flügeltüren versehenen Ratsstube und von daraus zu dem daran stoßenden Archiv.“

Im Jahre 1937 wurde das Rathaus aufwendig saniert

Zwei Jahrhunderte hindurch behielt das Rathaus diese Optik im Inneren und Äußeren, ehe man im Jahre 1928 abermals Umbauarbeiten durchführte. Diese standen – so beschreibt der namenlose Autor des Artikels aus dem Jahre 1937 – oftmals aber in starkem Gegensatz zu den Bestimmungen der gültigen Denkmalpflege.

Das Grimmener Rathaus nach der Sanierung im Jahre 1937. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

So musste es im Jahre 1937 erneut zu Sanierungs- und Umbauarbeiten kommen. Das Ziel der damaligen Stadtverwaltung: „Dem ehrwürdigen Haus müsse sein ursprüngliches Aussehen verliehen werden ... zugleich [sind] aber alle Schäden, die ihm die Jahrhunderte zugefügt, zu beseitigen, damit es aus unserer Zeit als stolzes Vermächtnis unserer Altvordern in würdiger Gestalt übergehe in den Besitz unserer Nachfahren.“

