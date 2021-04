Pommern

Unter den Mitgliedern des pommerschen Greifengeschlechts ragt der in Rügenwalde geborene Herzog Bogislaw X. (1454 – 1523) heraus. Schon der bedeutende italienische Rechtsgelehrte Petrus von Ravenna, den Bogislaw für mehrere Jahre für die Universität Greifswald und als Rat nach Pommern geholt hatte, pries ihn als schönen und unbesiegbaren Herzog, als Pater Patriae (Vater des Vaterlandes). Von Ravenna war nicht der einzige ausländische Humanist im Dienste des Herzogs, der dessen große Taten, seinen Heldenmut, seine Frömmigkeit und dessen Beliebtheit bei Frauen rühmte und so für Nachruhm sorgte.

In der Allgemeinen Deutschen Biografie wird Bogislaw X. von Prof. Roderich Schmidt als „tatkräftig und kühl berechnend“, als „eigentlicher Gründer eines pommerischen Staates“ bezeichnet. „Bogislaw war bestrebt, Pommern durch Reformen zu einem modernen Staatswesen zu machen. Mithilfe tüchtiger Räte ordnete er die Verwaltung, durch Einsetzung herzoglicher Vögte und strenge Kontrolle ihrer Amtsführung sorgte er für die Hebung des herzoglichen Besitzes.“

Eine Geschichte von Seeräubern auf dem Weg von Venedig nach Jerusalem

Das Gemälde „Bogislaw X“. hing von etwa 1650 bis 1945 im Anklamer Rathaus. Quelle: Wikipedia

Außenpolitisch bemühte sich der Herzog mit großem Einsatz und unter Einsatz beträchtlicher finanzieller Mittel um die Unabhängigkeit von der Lehnshoheit Brandenburgs. Er inszenierte das von ihm seit 1478 wieder ungeteilt beherrschte Pommern auch jenseits der Alpen als mächtiges, wohlhabendes Land.

Auch zu seiner Regierungszeit war die öffentliche Meinung wichtig. Sie wurde mithilfe fähiger Geschichtenschreiber beeinflusst, Legenden wurden verbreitet. Eine der schönsten Geschichten spielt im Jahre 1497, als sich der Herzog auf Pilgerfahrt ins Heilige Land begab. Mit ihrem Wahrheitsgehalt befasst sich Gabriele Poggendorf in der jüngsten Ausgabe der Baltischen Studien in ihrem Aufsatz „Herzog Bogislaw X. von Pommern, die Türken und der Ruhm“.

Der heldenhafte Bogislaw X. focht laut Legende mutig und erfolgreich gegen türkische Seeräuber, die das Pilgerschiff auf dem Weg übers Meer nach Palästina überfielen. Otto Heyden hat diese Heldentat 1860 meisterhaft auf einem seit 1945 verschollenen Gemälde dargestellt. Den großen Teppich mit der Darstellung der Schlacht, den Herzog Philipp I. für das Wolgaster Schloss fertigen ließ, gibt es auch nicht mehr.

Bogislaw schleuderte Felsbrocken auf die Feinde

Das Stettiner Schloss bei Matthäus Merian im 17. Jahrhundert, 1490 hatte Bogislaw X. mit einem Neubau begonnen Quelle: Mathäus Merian

Pommerns Reformator Johannes Bugenhagen hat im Auftrag Bogislaws die „Pomerania“, die erste zusammenhängende Geschichte Pommerns 1517/18 verfasst. Er stützte sich in seiner Darstellung der Ereignisse von 1497 auf eine 1501 gedruckte Darstellung des Humanisten Johann von Kitschers, den der Herzog auf der Rückreise in Bologna in seinen Dienst genommen hatte: „Während die anderen von Furcht übermannt waren, übernahm Bogislaw, der starke Held, angesichts der Tapferkeit seines Großvaters und mit dem durch die besondere Gefahr gesteigerten Mut die ganze Last des Widerstands, um nicht in die Hände der Ungläubigen zu geraten .... Er (schleuderte) Felsbrocken und Wurfgeschosse auf den Feind und stieß diejenigen ins Meer hinab, die das Schiff erklommen hatten.“

Mit dem Hühnerspieß den Hals durchstochen

Thomas Kantzow fügte in der ersten Fassung seiner „Pomerania“ 1535 eine Anekdote hinzu, die sich wunderbar nacherzählen lässt und ein Eigenleben entfaltete. In Ermangelung anderer verfügbarer Waffen griff Bogislaw demnach im Kampf nach einem Spieß, an dem gerade Hühner gebraten wurden. Er stieß diesen einem Türken in den Hals, der darauf inklusive Spieß ins Wasser fiel. Die Szene ist auf Gemälden dargestellt worden.

Bei der Rückkehr von der Pilgerfahrt wurden die Pommern laut Bugenhagen vom venezianischen Dogen mit großem Prunk empfangen. Die Tapferkeit Bogislaws und seiner Mannen wurde gerühmt, der Herzog für den Dogenpalast porträtiert, hieß es.

In Rom ehrte ihn Papst Alexander VI. mit einem goldenen Schwert, so Bugenhagen. 1498 kehrte der Herzog nach Stettin zurück. Zu denen, die später zu seinem Ruhm beitrugen, gehört auch der Greifswalder Medizinprofessor Christian Calenus, dessen Buch „Bogislaws X. Wallfahrt nach Jerusalem“ 1555 in Wittenberg erschien.

Die Legende vom prunkvollen Empfang durch den Dogen

Nur – der Wahrheitsgehalt der schönen Legenden ist gering, schätzt Gabriele Poggendorf in Auswertung mehrerer zeitgenössischer, insbesondere venezianischer Quellen, aber auch des mitreisendem Luzerner Ratsherren Hans Schürpf ein. Es bleibt recht wenig von der Heldenerzählung mit dem Herzog im Mittelpunkt übrig. Demnach kommt der größte Verdienst der Rettung der venezianische Galeere Alvise Zorzi zu. Legende ist der prunkvolle Empfang in Venedig, gemalt wurde der Herzog dort nicht.

In Stettin und Stolp wird Bogislaw hoch geehrt

Statue des Pommernherzogs Bogislaw X. vor dem Stolper Schloss. Quelle: Oberdörfer Eckhard

Im polnischen Teil Pommerns wird Bogislaw X. als Boguslaw Wielki, also Bogislaw der Große, geehrt, schreibt Poggendorf. Vor dem Stettiner Schloss, er residierte in der Oderstadt, steht seit 1974 ein über fünf Meter hohes Denkmal, das ihn und seine zweite Frau, die polnische Königstochter Anna, zeigt. Jedes Jahr im Februar wird deren Hochzeit hier feierlich begangen, für Verdienste wird alljährlich eine Bogislaw-Medaille verliehen.

2010 wurde vor dem hinterpommerschen Herzogsschloss in Stolp (Słupsk) eine Bronzestatue des Herrschers aufgestellt. Auf einer der zugehörigen Tafeln am Denkmal ist eine Galeere zu sehen, die auf dessen Pilgerreise verweist. Ein Buch über das Leben des Herzogs in Gedichtform – eine Illustration zeigt die Pilgerreise – wurde neu aufgelegt.

Im deutschen Teil Pommerns gibt es außerhalb der landesgeschichtlichen Ausstellung in Greifswald wenig Erinnerungen an ihn. Von der Wolgaster Residenz, in die er investierte, steht nichts mehr. Im Anklamer Rathaus gab es bis 1945 ein Gemälde von ihm. Moderne Denkmale oder Veranstaltungen existieren nicht.

Dass der Herzog sich einen bleibenden Platz in der Geschichte erworben hat, steht auch für Poggendorf fest. Er habe seine Herrschaftsaufgaben glänzend erledigt und war dank seiner Reformen ein „bedeutender und wegweisender Herzog.“

Von Eckhard Oberdörfer