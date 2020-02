Jager

Die Opernale-Macher sind in großen und kleinen Kirchen Vorpommerns, auf Bühnen im Marlower Vogelpark oder in Scheunen zu Hause. Denn die Darsteller der Opernale haben das Ziel, Kultur und speziell Oper, aufs platte Land zu bringen. Wenn die kreativen Köpfe aber planen, tüfteln, beraten, Sponsorengespräche führen oder Fördermittelanträge erstellen, geschieht das in einem ganz normalen Wohnzimmer in Jager in der Gemeinde Sundhagen. Doch jetzt sollen neue Räume entstehen.

Die Opernale im Wohnzimmer

Der Vereinsvorsitzende Hans-Henning Bär und die Künstlerische Leiterin Henriette Sehmsdorf sind mit ihren beiden Söhnen in Jager zu Hause. Und eben dort, sozusagen im Wohnzimmer der Familie, „lebt“ auch die Opernale, wenn sie nicht gerade auf Tour ist. Aber das Opernale-Institut, das sich als kulturelle Stimme Vorpommerns versteht und nicht nur auf ein jährliches Opernfestival setzt, sondern sich unter anderem auch für Bildung und Erforschung von kulturellem Erbe einsetzt, braucht mehr Platz.

„Wir brauchen dringend Lagerräume für Requisiten, Technik, für unsere Kostüme und die Maske“, sagt Hans-Henning Bär. Momentan lagert das alles in Kartons und Kisten in Fluren, wo immer sich Raum dafür findet. Jetzt wird ein ehemaliger Stall nebenan ausgebaut. Im unteren Teil entsteht der großzügige Lagerraum. Bär: „Und oben bauen wir einen Arbeitsraum für Besprechungen, Workshops und Arbeitstreffen, aber auch für Castings“.

Handwerker aus der Region

Bauherr ist der Opernale-Verein, gefördert wird das Projekt aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Dazu kommen Eigenanteile des Vereins.

Der Fußboden-Beton ist gegossen, weitere Leistungen sind ausgeschrieben und teilweise bereits vergeben, erzählt Hans-Henning Bär. Alle Handwerker kommen aus der unmittelbaren Umgebung.

Noch in diesem Jahr soll alles fertig werden, hoffen die Vereinsmitglieder. Dann kann das Weihnachtssingen 2020 wahrscheinlich schon in den neuen Räumen stattfinden.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Von Almut Jaekel