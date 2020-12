Die Wetterkapriolen im Grimmener „Hexenkessel“

Grimmen

Seit 1994 gibt es in Grimmen den „Wahnsinn auf vier Rädern“ – die spektakulären Stock-Car-Rennen im „ Hexenkessel“. Erst in Appelshof, später im Motodrom der Trebelstadt begeistert der waghalsige Motorsport die Massen. Aus dem Oval des „ Hexenkessels“ hat sich das Spektakel inzwischen in beinahe jede Ortschaft der Region breitgemacht.

Und sowohl die zahlreichen Fahrer, als auch die vielen Zuschauer wissen genau: Bei den Rennen im Motodrom der Stadt muss man auf jedes Wetter gefasst sein. Aber intensiver als irgendwo anders, wird hier ein altbekanntes Motto gelebt: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung!

Buggys kämpfen sich durch die Modder auf der Rennstrecke im Grimmener Hexenkessel. Quelle: Raik Mielke

Von „Sahara-Trockenheit“ über Sturm bis hin zu Schlammschlachten

Die Idee des ersten Rennens im Jahre 1994 war es ein Schlammrennen zu veranstalten. Dass zentimeterdicke Modderschichten in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder den Fahrern, Autos und Fans alles abverlangen sollten, dies hätte in den Anfangsjahren so sicher niemand für möglich gehalten.

Doch gerade die sich von Rennen zu Rennen ändernden Bahnbedingungen machen den besonderen Reiz des Motorsportspektakels aus und ließen schon so manchen Favoriten straucheln. Dann nämlich wenn sich das Oval des „ Hexenkessels“ am Samstagmorgen in eine 30 zentimeterdicke Schlammbahn verwandelte. Motoren, die am absoluten Limit arbeiten und versuchen die Gefährte durch die Modder zu treiben. Fahrer, deren Visiere voller Schlamm sind und Besucher, die sich mit Regencape und Schirm vor Platzregen schützen und trotzdem ihre Fahrer anfeuern. Das ist ganz einfach der „Wahnsinn auf vier Rädern“.

Während es bei Trockenheit einfach darum geht, die Bahn immer und immer wieder zu bewässern, lautet das Motto an Regentagen ganz einfach: Augen zu und durch.

Aufnahme auf dem Sommer 2014: Wenn das gesamte Gelände im Schlamm versinkt, ist dies für die Organisatoren der 1. Grimmener Stock-Car-Legion noch lange kein Grund um aufzugeben. Quelle: Raik Mielke

Neue Rennleitung und ein zeitgemäßer Küchenwagen

In Corona-Zeiten spielte das Wetter keine Rolle. Die vielen Fahrer und Fans der Stock-Car-Rennen mussten auf die drei atemberaubenden Wochenenden im Hexenkessel verzichten. Wie die OSTSEE-ZEITUNG nicht nur aus den Schrauberhallen der Teams hörte, eine harte Zeit für die vielen motorsportbegeisterten Menschen rings um Grimmen.

Eine harte Zeit, auch wirtschaftlich, für den Veranstalter, die 1. Grimmener Stockcar-Legion. Aber einfach alles ruhen lassen und alle Planungen auf Eis legen – dies hätte nicht zu den Organisatoren der deutschlandweit bekannten Veranstaltung gepasst. „Wir haben uns auch in diesen schweren Zeiten viele Gedanken über die Weiterentwicklung unseres Events gemacht“, betont Benno Rüster, Vorsitzender der 1. Grimmener Stock-Car-Legion.

Und während Fahrerinnen und Fahrer während des gesamten Jahres nie das Schrauberwerkzeug so ganz aus den Händen gelegt haben, liefen auch die Planungen des Organisationsteams: Der allseits bekannte Küchenwagen auf dem Gelände stammt aus den 1950er-Jahren. Ein Riss im Fußboden lässt nicht nur tief blicken, sondern ist auch gefährlich. Und der ehemalige Gelenkbus, in dem die Rennleitung über die spektakulären Wettkämpfe wacht, ist weder beheizbar noch klimatisiert. Zudem in einem sehr schlechten Zustand.

So sieht ein Fahrer nach einem Rennen im Schlamm aus. Quelle: Raik Mielke

Mittel aus dem Vorpommern-Fonds

Die etwa 15 jungen Leute der Rennleitung können von buchstäblich heißen Rennen, aber auch vom gemeinsamen Bibbern während ihrer Tätigkeit berichten. „Dies sind zwei große Baustellen, die wir unbedingt in Angriff nehmen müssen“, meint Benno Rüster und erklärt: „Darum haben wir Container, die die alten Behausungen ersetzen sollen, beantragt.“

Positive Rückmeldung gab es diesbezüglich von Staatssekretär Patrick Dahlemann, der die nötigen Mittel aus dem Vorpommern-Fonds in Aussicht gestellt hat. „Unser Ziel ist es, dieses Projekt im kommenden Jahr zu realisieren“, sagt der Vorsitzende der Stock-Car-Legion.

Von Raik Mielke