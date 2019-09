Die gute Seele des Kleingartenvereins

Grimmen

Sie ist die gute Seele in der Gartensparte „Am Wasserwerk“ in Grimmen. Christiane Kagels (64) wurde in Greifswald geboren und besuchte die Wander-Schule und die Robert Koch Schule in Grimmen. In Groß Räschen erlernte Christiane Kagels den Beruf der Maschinen- Keram-Facharbeiterin und war anschließend viele Jahre in der Grimmener Ziegelei tätig. „Schon damals gab es moderne Technik und es machte Spaß damit zu arbeiten“, erzählt die Mutter einer Tochter und eines Enkels. Seit 15 Jahre ist sie Mitglied im Gartenverein „Am Wasserwerk“ und dieser hat ein kleines Vereinsheim. Hier kümmert sich die Seniorin um die Küche, so zum Beispiel auch beim Sommerfest oder bei der Bewirtung der Tschernobyl-Kinder. „Der Garten bringt viel Abwechslung und ich gehe auch noch bei einer Grimmener Fleischerei ein paar Stunden arbeiten. In zwei Monaten bin ich Rentnerin und darauf freu ich mich", sagt sie.

Von Walter Scholz