Diebe auf Beutezug am Pommerndreieck

Klevenow

Die Baustelle der Hoyer Unternehmensgruppe am Gewerbestandort Pommerndreieck bei Klevenow suchten Diebe in der Nacht zum Mittwoch heim. Einen Rotationslaser und einen Verdichter ließen sie mitgehen. Den Wert des Diebesgutes schätzte die Polizei auf circa 3500 Euro. Sie bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Ausgegangen wird davon, dass sich der oder die Täter zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Container auf dem Baustellengelände gegenüber des Kaufhaus-Stolz-Komplexes verschafften.

Wer in der angegebenen Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge auf oder bei dem Baustellengelände gesehen hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger