Grimmen

Zeugen gesucht: In der Nacht von Montag zu Dienstag (Tatzeit zwischen 17.30 und 6.30 Uhr) stahlen bislang unbekannte Täter insgesamt 250 Liter Diesel aus drei Baufahrzeugen. Der Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle zwischen Techlin und Deyelsdorf.

Außerdem beschädigten die Täter die Einstiegstür eines Baggers und durchtrennten Kabel an einer Walze. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1100 Euro und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich in der Polizeiinspektion Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/ 5 70 melden. Hinweise werden auch in jeder anderen Polizeidienststelle bzw. im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.

Von Carolin Riemer