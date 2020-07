Diebstahl auf Baustelle an A-20-Anschlussstelle Greifswald

Grimmen

Werkzeuge im Wert von 2300 Euro sind am Montag von einer Baustelle an der A-20-Anschlussstelle Greifswald gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Diebe dazu eine Baumaschine aufgebrochen. Die Baumaschine war am Freitagnachmittag letztmals benutzt worden. Als am Montagfrüh die Arbeiten wieder aufgenommen werden sollten, wurde der Diebstahl bemerkt.

Polizei hofft auf Zeugen-Hinweise

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 / 570, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache (www.polizei.mvnet.de) zu wenden.

Von OZ