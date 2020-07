Diese Gottesdienste finden am Wochenende in und um Grimmen statt

Grimmen

In die Rakower Kirche wird am Sonntag um 10 Uhr zum Gottesdienst eingeladen. Ebenfalls am Sonntag, allerdings erst um 14 Uhr, findet der Gottesdienst in der Kirche Vorland statt, teilt Pastor Rolf Kneißl in dieser Woche mit. Auch in der Kreutzmannshagener Kirche ist für Sonntag, 10 Uhr, der Gottesdienst geplant.

Die Grimmener Marienkirche lädt um gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr ein. Die Kirchengemeinde macht darauf aufmerksam, dass die Gottesdienste weiter nur unter bestimmten Voraussetzungen wie Mindestabstand, Hygieneauflagen, Besucherzahlmöglich – möglich sind. Auch müssen alle Gottesdienstbesucher namentlich in Listen erfasst werden. Diese Listen werden aber lediglich für vier Wochen im Pfarramt archiviert und dann umgehend vernichtet, sofern es zu keinen Coronaerkrankungen unter den Gottesdienstbesuchern gekommen ist.

Auch in der Kirch Baggendorfer Kirche findet ein Gottesdienst statt: Sonntag, 10.45 Uhr.

Die Kirchen am Sund informieren über folgende Gottesdienstfeiern: Bereits am Sonnabend um 18 Uhr in der Reinberger Kirche, am Sonntag um 9 Uhr in der Kirche Reinkenhagen, eine Stunde später, um 10 Uhr, in der Kirche Reinberg und um 10.30 in der Horster Kirche.

Katholische Kirche Grimmen: Heilige Messe am Sonntag um 8.30 Uhr.

