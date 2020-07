Diese Gottesdienste finden am Wochenende in und um Grimmen statt

Glewitz/Grimmen

Gottesdienste laden am Wochenende wieder in die Kirchen in Grimmen und in den Dörfern ein.

Bereits am Sonnabend startet die Katholische Kirche Grimmen in ihrer St. Jakobus Kirche in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 um 18 Uhr mit der Heiligen Messe.

In den Kirchen am Sund gibt es am Sonntag vier Gottesdienste. : Zu 9 Uhr wird in die in Kirchen nach Reinkenhagen und Elmenhorst eingeladen. Jeweils um 10.30 Uhr beginnen die Gottesdienste in Horst und Abtshagen.

Noch ein wenig später, um 10.45 Uhr, treffen sich die Christen in der Kirch Baggendorfer Kirche am Sonntag.

Margarethenfest in Glewitz

In der Gemeinde Süderholz sind an diesem Wochenende zwei Gottesdienste geplant: in der Kapelle Kandelin am Sonntag um 9 Uhr und in der Kirche Groß Bisdorf, ebenfalls Sonntag, um 10.30 Uhr.

Um 10 Uhr wird am Sonntag außerdem in die Marienkirche in Grimmen zum evangelischen Gottesdienst eingeladen.

Die Kirchengemeinde Glewitz feiert am Sonntag ihr jährliches Margarethenfest. Deshalb wird dort am Sonntag um 14 Uhr zur St. Margarethenkirche nach Glewitz eingeladen. Der Gottesdienst findet bei gutem Wetter im Freien statt. Im Anschluss gibt es Kaffee & Kuchen im Pfarrpark beziehungsweise im Pfarrhaus und jede Menge Gelegenheit zum Plauschen.

