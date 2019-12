Grimmen

Ein neues Jahrzehnt bricht an. In Grimmen und den umliegenden Orten wird sich einiges tun. Wir, die Reporter der Grimmener OZ-Redaktion, werden über viele spannende, rührende, traurige, aber auch erfreuliche Ereignisse berichten. So viel steht fest.

Sechs der erfreulichen Schlagzeilen, die Sie, liebe Leser, im Jahr 2020 in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG lesen werden, haben wir für Sie schon einmal vorab zusammengestellt.

Diese Schlagzeilen lesen Sie 2020 in Ihrer Grimmener OSTSEE-ZEITUNG:

Von Anja Krüger