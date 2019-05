Grimmen

Große Schlager-Stars kommen in diesem Jahr wieder nach Grimmen: Patrick Lindner, G.G. Anderson, Ireen Sheer und Michael Hirte treten zwar erst im Oktober im Grimmener Kulturhaustreff auf, doch schon jetzt läuft der Kartenverkauf rege. Das Jahr wird so zu Ende gehen, wie es begonnen hat – mit vielen ausverkauften Veranstaltungen. „Volle Hütte“, nennt Pressesprecher Thorsten Erdmann es lächelnd.

Fast 10 000 Gäste bis Ende April

Bis Ende April kamen 8272 Besucher zu den Konzerten, Galas und Kabarett-Darbietungen. Dazu kommen 1200 Gäste, die zu Terminen mit ihren Vereinen oder zu den Jugendweihen in das Haus strömten. Es sei ein starker Start ins Jahr 2019 gewesen, sagt Erdmann. Am meisten, nämlich 1000 Besucher, waren bei der „Radio B2 Schlagerparty“ im März dabei. Auch die 80er und 90er Jahre-Party mit 800 Besuchern und die Tanzshow „Don’t stop the Music“ waren ausverkauft und volle Erfolge. Von den genau 120 Tagen bis Ende April war an 61 Tagen etwas im Kulturhaus los. Viel Arbeit für die drei Mitarbeiter, die sich stets unter anderem auch um die Bestuhlung im Saal kümmern – egal, ob es sich nun um hauseigene oder um Veranstaltungen fremder Agenturen handelt.

Auf dem einer Theke nachempfundenen Laufsteg zwischen Bühne und Bar tanzten freizügig gekleidete „Coyoten“ bei der 80er und 90er-Jahre-Party und schenkten Alkohol aus. Quelle: Raik Mielke

Kosten für Energie sind enorm

Dass Kultur heutzutage, und vor allem im ländlichen Raum, immer ein Zuschuss-Geschäft ist, sagt Ingo Belka, der als Fachbereichsleiter Finanzen im Grimmener Rathaus arbeitet. „Mit etwa 270 000 Euro muss die Stadt das Kulturhaus jährlich bezuschussen.“ Auch wenn dort immer viel los und die Veranstaltungen ausverkauft seien, kann sich das Haus finanziell nicht allein tragen. Allein die Personal-, Energie- und Wasserkosten sowie Reparaturen und die Instandhaltung seien bei einem so großen Gebäude enorm. „Den Stadtvertretern sind das Haus und das Angebot aber so viel wert, sie stehen zum Kulturhaus“, sagt Belka.

Thorsten Erdmann ist froh, dass die Abgeordneten wissen, was sie am Kulturhaustreff haben. „Wir müssen uns nicht vor Städten wie beispielsweise Stralsund verstecken“, sagt er im Hinblick auf die kommenden Monate. Travestieshow, Schlager-Hitparade, Bierfest, und die Bandnacht „Grimmen rockt“ stehen unter anderem auf dem Programm. Erdmann versucht zu erklären, warum die Feste und Feiern immer so ein Erfolg sind. „Die Grimmener lieben ihr Kulturhaus und identifizieren sich mit ihm. Außerdem bieten wir ein sehr breites Spektrum an Veranstaltungen und versuchen, alle Altersklassen anzusprechen.“ Hier schwofen Senioren über das Tanzparkett und hören Blasmusik, während am Tag danach Skatturniere stattfinden und in der Nacht Jugendliche zu Techno-Beats tanzen. Immer mehr Gäste kommen aus Stralsund, Greifswald, Demmin und Neubrandenburg.

Eintrittskarten schon ein Jahr im Voraus fast ausverkauft

Es ist erstaunlich, wenn Thorsten Erdmann sagt: „Unsere Eintrittskarten für die Travestie-Show verkaufen wir schon ein Jahr vor Beginn der Veranstaltung. In diesem Jahr findet sie am 28. September statt und es gibt schon lange nur noch Rest-Karten.“ Ähnlich sehe es bei der Schlager-Hitparade aus. „Bei der Kalkulation der Eintrittspreise versuchen wir, bei unseren hauseigenen Veranstaltungen immer human zu bleiben. Wir wissen, dass wir in einer strukturschwachen Region leben und dass viele ältere Menschen nicht so viel Geld haben. Das behalten wir immer im Hinterkopf.“ Nur bei Veranstaltungen anderer Anbieter hätten sie kein Mitsprache-Recht bei den Preisen.

