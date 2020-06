Diese Überraschungen birgt die Sanierung des Barockschlosses Griebenow

Griebenow

Das Barockschloss in Griebenow erweist sich als Wundertüte. Überall, wo die Bauleute, die seit Monaten mit der Sanierung beschäftigt sind, anfangen wollen, etwas in Ordnung zu bringen, stehen sie vor Herausforderungen, entdecken Interessantes und nicht selten auch sehr Verwunderliches. Genau genommen aber, so sagt Architekt Michael Baldauf, seien die Bauarbeiter derzeit noch mit der Sicherung des Jahrhunderte alten Baus beschäftigt.

Kosten- und Zeitplan längst über’n Haufen geworfen

Im April des vergangenen Jahres haben die umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem Schwedenbau begonnen. Bauherr ist die Gemeinde Süderholz. Von Gesamtkosten in Höhe von 3,84 Millionen Euro, hauptsächlich getragen vom Wirtschaftsministerium des Landes mit Geldern aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, ist sie zu dem Zeitpunkt ausgegangen. Mittlerweile weiß man, dass das Geld bei Weitem nicht ausreichen wird.

Das Barockschloss Griebenow wurde Anfang des 18. Jahrhunderts erbaut. Es zählt heute zu den bedeutendsten baulichen Geschichtszeugnissen der schwedischen Zeit im Norden Deutschlands.

Auch der anfangs aufgestellte Zeitplan kann nicht eingehalten werden. Von zwei Jahren Bauzeit ist ausgegangen worden. Festlegen, wann das Schloss wieder genutzt werden kann, will sich der Architekt mittlerweile nicht mehr. „Definitiv aber wird auch im kommenden Jahr das Schloss noch nicht wieder genutzt werden können“, sagt er.

Balkenköpfe vermodert, Dachstuhl verseucht

Diese Stahlträger werden in die Balken eingezogen und ersetzen die weggegammelten Balkenköpfe. Quelle: Anja Krüger

Schon kurze Zeit nach dem Start der Arbeiten hat sich das erste Problem gezeigt. Zahlreiche Balkenköpfe der Deckenbalken – also jener Teil von einem Balken, der mit einer versteckten Sonderkonstruktion mit Schwellen tief im Mauerwerk aufliegt – sind stark vermulcht, „schon fast verrottet“, wie Baldauf sagt (die OZ berichtete). Sämtliche Balken müssen aufgearbeitet werden. „In mühevoller Kleinarbeit werden sie aufgeschlitzt und Stahlbleche eingesetzt“, informiert der Architekt. Die Herausforderung: der Erhalt der Decken darunter, unter anderem jener im Barocksaal. „Im gesamten Haus halten derzeit 90 Stützen die Decken“, berichtet Baldauf.

Das nächste Problem ließ nicht lange auf sich warten. „Im Dezember ist festgestellt worden, dass der gesamte Dachstuhl – und der hat drei Etagen – mit Hylotox verseucht ist“, berichtet er. Hylotox ist ein zu DDR-Zeiten eingesetztes Holzschutzmittel – hochgiftig. „Dieses muss nun abgesaugt werden und die Decke nach dem Absaugen von oben versiegelt werden“, berichtet der Architekt. Denn rieseln werde das Hylotox, das sich in kleinen weißen Kristallen zeigt, auch weiterhin. „Die darunter liegenden Räume können aber genutzt werden“, betont er.

Überraschungen, Schätze und ein Rätsel

Pfähle auf Brettern: Viel mehr ist es nicht, was die große Treppe im Schloss hält. Quelle: Anja Krüger

Die nächste Überraschung, und das ebenfalls nicht im positiven Sinne, barg dann schließlich die große schwere Holztreppe. Beim Öffnen der Holzverkleidung im Eingangsbereich zeigte sich: Die Stützen stehen auf gerade mal wenige Zentimeter starken Brettern, die auf Balken aufliegen. „Ursprünglich haben wir geplant, von oben nach unten zu sanieren, nun müssen wir die Sache wohl andersherum angehen“, sagt Baldauf.

Aber nicht nur Probleme, zu denen auch die Kamine gehören, die sich zum Teil stark gesenkt haben, tun sich auf. Auch interessante Entdeckungen sind gemacht worden – im Giebelraum zum Park beispielsweise. „Nachdem dort die Kupfer-Arsen-Farbe runtergewaschen worden ist, zeigte sich eine tolle farbige Wandverzierung. Generell sind interessante Farbkombinationen an den Wänden in verschiedenen Räumen ans Tageslicht gekommen“, erzählt Baldauf.

Und auch kleine Schätze habe man entdeckt. „Neben jeder Menge Scherben alten Porzellans auch Einkaufslisten und Reste von Briefen – geschrieben in Sütterlin“, berichtet der Architekt aus Schwerin. Derzeit würden die Fundstücke bei einem Historiker sein, um herauszufinden, aus welcher Zeit diese stammen.

Aber auch Rätsel gebe das alte Gemäuer dem Architekten und sogar dem baubegleitenden Bauhistoriker auf, gesteht Baldauf und zeigt auf Deckenbalken, in denen in gleichmäßigen Abständen kleine Holzstifte stecken. „Wozu diese einst dienten, wissen wir leider bislang nicht“, sagt er.

Neue Fenster und Fassade stehen in naher Zukunft auf dem Plan

Ziemlich schnell herausgefunden werden konnte indes, warum das Mauerwerk von außen Risse aufzeigte. Dafür seien die Maueranker verantwortlich gewesen. „Dadurch, dass über diesen nur eine dünne Putzschicht war, sind sie korrodiert und haben schlichtweg die Risse verursacht“, erklärt er. Die Maueranker seien inzwischen alle mit Korrosionsschutzfarbe gestrichen worden. „Ich hoffe, dass nun bald damit begonnen werden kann, die neuen Fenster einzusetzen und die Fassade zu machen“, sagt Baldauf. Und die Fassade soll dann später auch wieder – wie einst – eine Uhr zieren.

Schloss und Verein Das Griebenower Barockschloss wurde Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet und gilt als eines der größten nichtköniglichen Schlösser der spätkarolinischen Zeit. Es zählt zu den bedeutendsten baulichen Zeugnissen der schwedischen Zeit im Norden Deutschlands. Mit der Privatisierung der etwa 14 Hektar großen Schlossanlage im Herbst 1998 gründete sich der erste Schlossverein. Unter Leitung des eingetragenen Vereins „Barockschloß zu Griebenow“ avancierte das Haus zu einem kulturellen Zentrum von überregionaler Bedeutung. Nach der gescheitertenPrivatisierung kaufte am 1. Mai 2003 der Verein die wesentlichen Gebäude der Schlossanlage mit der gesamten Parkanlage.Erste Sanierungen fanden statt. Viele kulturelle Höhepunkte prägten seitdem das Schlossleben.

Von Anja Krüger