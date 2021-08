Der NS-Widerstandskämpfer und Pazifist Dietrich Bonhoeffer (undatiertes Archivbild). Für Bonhoeffer kam das Kriegsende einen Monat zu spät. Der evangelische Theologe wurde 29 Tage vor der Kapitulation des Deutschen Reiches, am 9. April 1945, im Konzentrationslager Flossenbürg von den Nationalsozialisten hingerichtet. Zusammen mit fünf anderen Widerstandskämpfern fiel er einer gezielten Racheaktion auf Befehl Hitlers zum Opfer. Bonhoeffer hatte sich u. a. an der Vorbereitung des Attentats vom 20. Juli 1944 beteiligt. Heute gilt er als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des deutschen Widerstands in der NS-Zeit. Quelle: sm