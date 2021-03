Miltzow

Die Gemeinde Sundhagen soll 14 481,28 Euro vorschießen, damit die Lehrer am neuen Schulzentrum in Miltzow, das zum nächsten Schuljahr öffnet, mit Laptops arbeiten können. Im Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 nennt sich das „Förderung von schulgebundenen mobilen Endgeräten als Leihgabe für Lehrkräfte“. Und eigentlich sind Bund und Land für die Finanzierung verantwortlich, die auch den Digitalpakt eingegangen sind.

Nun aber sollen laut Aufforderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern alle Kommunen die Leihgeräte beschaffen und vorfinanzieren. Nur so könnten alle Lehrerinnen und Lehrer im Land mit der notwendigen Technik ausgestattet werden, heißt es in der Begründung zum Beschluss, der in der jüngsten Gemeindevertretersitzung in der Reinkenhagener Sporthalle heftig diskutiert wurde.

Die Refinanzierung soll zu einhundert Prozent erfolgen – abzüglich eines eventuellen Zuschusses durch das Land. Ein Rechtsanspruch auf diese Gewährung bestehe aber nicht, wurde den Sundhagener Gemeindevertretern schriftlich mitgeteilt.

Gemeindevertreterin: „Bodenlose Frechheit“

Und genau das brachte einige Gemeindevertreter auf die Palme: Immerhin ist der Haushalt der Gemeinde noch nicht bestätigt, und es handelt sich bei diesem Laptop-Kauf um nicht geplante Ausgaben.

„Die Rückzahlung ist lediglich in Aussicht gestellt“, sagte beispielsweise Christiane Latendorf (Die Linke). Auch auf den laufenden Unterhaltungskosten für die Geräte würde die Gemeinde sitzenbleiben, ärgert sie sich. „Das ist eine bodenlose Frechheit von Land und Bund“, sagte sie. „Wir sollen als kleine Gemeinde in Vorkasse gehen? Ohne einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung“, fragte auch Peter Voß, der als Einzelbewerber in der Gemeindevertretung arbeitet.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da aber ebenso wie Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) die meisten Gemeindevertreter sicherstellen wollten, dass die Schule ab dem Sommer vernünftig und auch mobil arbeiten kann, stimmten sie mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für die Anschaffung der Laptops durch die Gemeinde.

Von Almut Jaekel