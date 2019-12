Greifswald

Über 1000 Greifswalder sollen in wenigen Jahren in einem Modellprojekt des sozialen Wohnungsbaus mit einem modernen Verkehrskonzept leben. Der Bebauungsplan 55 für das sieben Hektar große städtische Areal zwischen der Straße An den Wurthen und der Marienstraße ist beschlossene Sache und soll durch die Berliner Projektgesellschaft UTB umgesetzt werden. Die OZ sprach mit Geschäftsführer Klaus Boemer.

Klaus Boemer, Geschäftsführer der UTB Greifswalder Projektentwicklungsgesellschaft Quelle: privat

Hat die UTB inzwischen den Kaufpreis bezahlt?

Ja, der Kaufpreis wurde am 14. November bezahlt, auch die Grunderwerbsteuer wurde bereits entrichtet.

Es heißt, Sie haben etwa zehn Millionen Euro überwiesen, ist das richtig?

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Wir können aber sagen, dass wir den vollen vom Gutachterausschuss ermittelten Verkehrswert bezahlt haben.

Wann kaufen die Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald, Wohnungsgenossenschaft Greifswald und die Diakonie das Land bei der UTB? Wie ist die Zusammenarbeit organisiert?

Mit der WVG wurde ein Termin für den Abschluss des Kaufvertrages für die Woche vor Weihnachten vereinbart, mit der WGG wird der Kaufvertrag im Januar geschlossen. Der Pommersche Diakonieverein wird kein Baufeld erwerben und selbst bebauen, sondern voraussichtlich Flächen im Quartier anmieten. Mit allen Eigentümern finden mindestens vierteljährlich Steuerungsrunden statt, in denen alle das gesamte Quartier betreffenden Fragen gemeinsam besprochen werden und notwendige Beschlüsse gefasst werden.

Sind die Leistungen für die Erschließung schon ausgeschrieben?

Wir haben die IPO Unternehmensgruppe als Generalplaner beauftragt, derzeit befinden wir uns aber noch in der Planungsphase. Die einzelnen Bauleistungen werden dann auf der Basis der fertigen Planungsunterlagen ausgeschrieben.

Wie sieht der aktuelle Zeitplan für das gesamte Quartier aus?

Die Erschließung soll bis Ende April 2021 so weit abgeschlossen sein, dass mit dem Bau der Häuser begonnen werden kann. Die Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald wird wahrscheinlich schon im November nächsten Jahres mit ihrer Bebauung beginnen. Die ersten Wohnungen sollen bereits in 2023 an die Mieter übergeben werden, die übrigen Wohnungen werden dann schrittweise in 2024 und 2025 fertiggestellt werden.

Sie mussten mehr für die Grundstücke ausgeben als gedacht, die Baupreise explodieren. Was bedeutet das für den bezahlbaren Wohnraum, der geschaffen werden soll? Lassen sich trotzdem Mieten von acht Euro oder 8,50 Euro Kaltmiete je Quadratmeter erreichen? Immerhin soll das für ein Fünftel der Wohnungen der Fall sein. Die Wohnungsgesellschaft Greifswald will ja nur bis 7,50 Euro Miete mitmachen.

Die Anzahl der Wohnungen im unteren Mietpreissegment hat sich nicht verändert und wurde mit insgesamt 124 solcher Wohnungen im Kaufvertrag vereinbart. Wenn die Förderung des Landes MV in Anspruch genommen wird, gelten dafür die festgesetzten Miethöhen von 6,60 bzw. 7,40 Euro netto Kaltmiete je Quadratmeter Wohnfläche. Ohne Förderung werden diese Wohnungen zu 7,50 Euro je Quadratmeter vermietet.

Gibt es schon eine feste Vereinbarung für den Erwerb der Flächen am Ryck durch private Investoren oder nur Absichtserklärungen?

Wir befinden uns noch in Verhandlungen und haben für diese Flächen noch keine Verträge über den Weiterverkauf abgeschlossen.

Welchen Anteil übernimmt die Berliner Genossenschaft BeGeno 16, werden schon Mitglieder für die Genossenschaft gesucht?

Die BeGeno16 wird drei Baufelder erwerben und bebauen. Der Ankauf der Flächen soll im 1. Quartal des nächsten Jahres erfolgen, dann werden wir auch mit den Planungen beginnen. Und wir freuen uns sehr über jeden, der sich bereits heute für uns entscheidet (Kontakt: info@begeno16.de). So können wir die Ideen und Anregungen der zukünftigen Bewohner in die Planung einfließen lassen.

Gibt es schon einen Plan für den Bau der Lichtsignalanlage an der Einmündung der Straße An den Wurthen in die Wolgaster Straße?

Das ist eine Aufgabe der Stadt, dazu kann ich leider keine genauen Angaben machen. Aber Sie haben recht, das ist eine vordringliche Aufgabe und wir gehen davon aus, dass man das auch in der zuständigen Verwaltung so sieht. *

Wo ist die UTB derzeit noch aktiv?

Neben Greifswald ist die UTB Projektmanagement GmbH noch in Weimar und vor allem in verschiedenen Bezirken Berlins aktiv: im Süden von Berlin mit dem Lichtenrader Revier und der Alten Mälzerei in Berlin-Lichtenrade, im Norden mit dem Projekt Das Neue Gartenfeld, in Berlin-Kreuzberg mit dem Projekt WoHo (ein vertikal gemischtes Stadtquartier) sowie in Schöneberg und in Berlin-Weißensee. Insgesamt entwickeln wir derzeit mehr als 5000 Wohnungen in Berlin. Und für alle Wohnungen planen wir innovative, nachhaltige und zukunftsfähige Quartiere mit sozialer Durchmischung und unterschiedlichen Eigentümerstrukturen, also kommunalen Gesellschaften, Genossenschaften, Baugruppen und Bauträgern.

* Laut Stadt wird die Anlage im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße An den Wurthen errichtet. Die Ausschreibung für die Planung wird gerade durch das Stadtbauamt vorbereitet.

Weitere Infos zu den Projekten der UTB unter: www.utb-berlin.de

So könnte sie aussehen – eine der Straßen mitten im autofreien Quartier. Oder: So könnte sie aussehen – die Häuserzeile an der Uferpromenade des Ryck. Quelle: Büro Baumschlager Eberle Architekten

Lesen Sie weiter:

Greifswalder Vorzeigewohngebiet am Ryck vor dem Start

Prestigeprojekt: B-Plan Hafenstraße verabschiedet

Greifswalder Vorzeigewohngebiet wird teurer

Von Eckhard Oberdörfer