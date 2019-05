Grimmen

Radfahren ist nicht nur gesund und umweltschonend, es ist auch ein Streitpunkt in der Stadt Grimmen. Um Probleme zu lösen, diskutierten am Dienstagabend gut 30 Zuhörer mit Fachleuten von der Polizei, aus dem Rathaus und von hiesigen Radsport-Gruppen. Die OSTSEE-ZEITUNG hatte zum Forum „Radfahren – gemeinsam fair im Straßenverkehr“ ins Foyer des Kulturhauses eingeladen. Die Leiterin der Lokalredaktion, Almut Jaekel, moderierte die knapp zweistündige Veranstaltung.

Radfahr-ABC in Grimmen In der Bahnhofstraße dürfen Radfahrer in beide Richtungen fahren. Entgegen der Fahrtrichtung auf dem markierten Randstreifen und mit dem fließenden Verkehr auf der rechten Straßenseite. In der Tribseeser Straße dürfen Radler auf dem gemischten Geh- und Radweg fahren. Dabei müssen sie Rücksicht auf Fußgänger nehmen. Im Stadtteil Südwest in der Weinert-Straße gilt ein kombinierter Rad- und Gehweg. In der Geschwister-Scholl-Straße wird von Radlern oft die Einbahnstraßenregelung missachtet. Sie müssen über die nahe Fischerstraße ausweichen, um keine Strafe zu riskieren. Von der Bundesstraße 194 radelt man bequem in Richtung Stadt auf einem Radweg. Bis zum Immenweg – dort ist Schluss mit dem Komfort und es geht nur auf der Straße weiter. In der Friedrichstraße vom Kreisverkehr bis zur Ampel ist der gehweg auf der rechten Seite als kombinierter Rad- und Fußweg angelegt.

Unverzichtbar ist gegenseitige Rücksicht

Der Tenor der Veranstaltung lässt sich kurz formulieren: Das gegenseitige Unverständnis zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern müsse genommen und dafür Platz für Rücksichtnahme geschaffen werden. Doch das sei angesichts mancher Situationen gar nicht so einfach. Viele Gäste beschwerten sich, dass Radfahrer immer wieder in falscher Richtung durch Einbahnstraßen fahren oder den Gehweg nutzen, obwohl sie das achte Lebensjahr schon längst überschritten haben. Kinder bis zu diesem Alter müssen, bis zehn Jahren dürfen sie auf dem Fußweg radeln. Auch Rüdiger Stromeyer von der Radsportgruppe Grimmen sah diese beiden Punkte als „größte Probleme“ an und versuchte zu erklären: „Bei vielen Grimmenern hat sich anscheinend das Gewohnheitsrecht eingebürgert.“ Er hofft auf mehr Kontrollen von der Polizei.

„Ab einem gewissen Alter sehe ich Radler lieber auf dem Gehweg“

Klaus Niebuhr, Kontaktbeamter der Polizei und seit 30 Jahren auf Grimmens Straßen unterwegs, konnte anhand von Zahlen jedoch belegen, dass sich die Situation als „nicht dramatisch“ erweise. In den vergangenen drei Jahren habe es 43 Unfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren. Nur ein Mal sei es hierbei zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger gekommen. „Ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter sehe ich Radler lieber auf dem Gehweg und nicht auf der Straße“, sagte der Polizist mit Blick auf die Älteren. „Dann müssten aber neue Gesetze her“, warf Almut Jaekel ein und auch nicht alle Zuhörer hörten den Ausspruch des Polizisten gern. „Die meisten Unfallverursacher sind aber zwischen 55 und 80 Jahre alt“, beharrte Niebuhr auf seinem Standpunkt.

Rund 30 Besucher besuchten das OZ-Radfahr-Forum im Grimmener Stadtkulturhaus "Treffpunkt Europas". Quelle: Raik Mielke

Zustand vieler Straßen, zwingt Radfahrer auf den Gehweg auszuweichen

Dafür, dass der katastrophale Zustand vieler Straßen – vor allem in der Tribseeser Vorstadt und in der Altstadt – viele Radfahrer dazu zwingen würde, auf den Gehweg auszuweichen, rechtfertigte sich Stadtrat Roland Wildgans: „In der Innenstadt wurde die historische Pflasterung nach Vorbild des 19. Jahrhunderts wieder hergestellt, das ist für Radler natürlich ein Problem. Trotzdem können diese nicht Fußgänger vom Gehsteig drängen und andere Verkehrsregeln missachten. In der verkehrsberuhigten Innenstadt sind alle Teilnehmer gleichrangig“, sagte Wildgans: „Viele schwarze Schafe prägen leider das Bild der Radfahrer.“ Er machte jedoch auch Hoffnung, dass in den kommenden Jahren beispielsweise der Radweg an der Tribseeser Chaussee erweitert werden soll. Dieser endet aktuell ziemlich abrupt am Bahnübergang und soll entlang der Bahnhofstraße erweitert werden. Außerdem wolle er dem Straßenverkehrsamt den Vorschlag unterbreiten, einige Einbahnstraßen-Regelungen für die Pedalritter aufzuheben.

Schlechte Beschilderung in Richtung Stralsund

Problematisch fanden die Diskutierenden auch den Zustand in der Bahnhofstraße. Dort dürfen Radler auf dem markierten Streifen auch entgegen der Einbahnstraße fahren. Dieser Streifen erscheint auch dem Polizisten zu schmal. Niebuhr wolle sich erkundigen. „Vor allem weil die Parksituation an manchen Stellen die Situation noch verschärft.“

Das Problem mangelnder Beschilderung brachte Zuhörer und Rennrad-Fahrer Hartmut Ruhtz zur Sprache. Er bedauerte, dass sich niemand aus dem Tourismusverband an der Diskussion beteiligte. „Vor allem in Richtung Stralsund fehlen Hinweisschildern zu Zielen und Entfernungen für Radler“, sagte er und erntete Zustimmung.

Dafür, dass vor allem familienfreundliche Strecken, bekannter bei Einheimischen und Touristen werden, möchte sich Rüdiger Stromeyer einsetzen. Ein Flyer mit Strecken-Beschreibungen möchte er gemeinsam mit seiner Radsportgruppe erarbeiten und diese dann beispielsweise im Wasserturm auslegen. Walter Günther von der Regionalgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs begrüßte diese Entscheidung. Besonders freute er sich, dass er an diesem Abend den ersten Aufnahmeantrag eines Grimmener Radlers in Empfang nehmen konnte.

Carolin Riemer