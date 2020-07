Diverse Alkoholdelikte in Grimmen und Umgebung 

Gleich mehrfach mussten Beamte des Grimmener Polizeireviers am Wochenende alkoholisierte Autofahrer feststellen. Eine weitere Person informierte zudem die Polizei, dass er von anderen Personen geschlagen wurde. Er hatte einen Atem-Alkoholwert von 4,08 Promille.

