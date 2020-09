Doch kein Archivbau in Greifswald: Nordkirche kippt Pläne wegen Corona

Greifswald

Schwerer Schlag für den Archivstandort Greifswald. Ein Jahr nach dem Beschluss für einen Neubau des Landeskirchlichen Archivs kassiert die Nordkirche ihr Votum für die Investition von 1,1 Millionen Euro. Damit ist die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt und dem Land Geschichte. Sie sieht den gemeinsamen Betrieb des Stadtarchivs, eines neuen Landesarchivs und eines neuen Kirchenarchivs An den Wurthen vor. Begründet wird der Abschied vom Archivbau seitens der Nordkirche mit sinkenden Kirchensteuereinnahmen.

Verlust von Vertrauen in den Bischof

Pommersche Geschichtsforscher sind entsetzt. Prof. Haik Thomas Porada, der Vorsitzende der Historischen Kommission für Pommern, spricht von einer weiteren Katastrophe nach der Katastrophe der Schließung vor sechs Jahren. Die Coronakrise sei nur ein Vorwand. „Diese Entscheidung führt zu einem weiteren Vertrauensverlust für die Kirchenleitung und insbesondere für den neuen Regionalbischof Tilman Jeremias“, sagt Porada. Die Zahl derjenigen, die mittlerweile die Aufgabe der Eigenständigkeit 2012 bitter bereuen, werde weiter wachsen.

Anzeige

Historiker: Kiel könnte statt Greifswald schließen

„Wie wäre es, wenn der Archivstandort Kiel zugunsten von Greifswald geschlossen würde“, regt der Historiker an. Dort sei kontinuierlich gearbeitet worden. Darum könnte man sich in Zukunft ganz auf die Probleme im östlichsten Kirchenkreis der Nordkirche konzentrieren. Porada hofft, dass gemeinsamer Protest noch zu einer Rücknahme der Entscheidung führen kann.

Weitere OZ+ Artikel

Museumschef: Würde der Region geschwächt

„Die Entscheidung ist eine weitere Schwächung des regionalen Selbstbewusstsein und der Würde der Region“, ergänzt der Barther Museumsleiter und Geschichtsforscher Gerd Albrecht. „Archive sind die nicht sichtbaren Wurzeln des gesellschaftlichen Lebensbaums.“ Ein Baum ohne Wurzeln, werde schnell zum Treibholz mit ungewissem Zielort, heimatlos, ruhelos, gefährlich.

„Ich bin sprachlos, unserer Arbeit wird der Boden unter den Füßen weggezogen“, kritisiert Willy Köhler seitens der Forschergruppe Familiengeschichte Vorpommern. Gerade kirchliche Archiv seien für deren Arbeit von herausragender Bedeutung.

„Archivarbeit ist wie eine Entdeckungsreise und das Erfahrungswissen der Archivare und Archivarinnen sind wie Sonden in den Aktenbestand“, ergänzt Rainer Neumann, ein produktiver Pommerforscher. „Pommersche Akten im mecklenburgischen Schwerin sind einfach räumlich zu weit entfernt, um eine flüssige Forschung zu ermöglichen.“ Eine Chance für über Jahrzehnte die Pommernforschung, die über Jahrzehnte kaum möglich war, werde verpasst. Da viele Akten in Stettin lagern, würden unnötige Reisen für die Forschern weiter zum Alltag gehören.

In ihrer Pressemitteilung verkauft die Nordkirche mit Sitz in Kiel die Entscheidung indes die Entscheidung unter der Überschrift „Trotz Kirchensteuerrückgang Forschung in Greifswald, Kiel und Schwerin sicher“.

Schimmel in der Bischofsvilla

Die landeskirchlichen Akten lagern seit 2018 seit Schwerin, seit 2014 wurden sie in Mesekenhagen verwahrt. Denn der als Archiv genutzte Keller der Bischofsvilla war als Archiv ungeeignet, Schimmel breitete sich aus. Etwa 200 Meter Akten, die im Wesentlichen aus der Zeit von 1945 bis zum Ende der Pommerschen Evangelischen Kirche stammen, mussten evakuiert werden. Über ihre Zukunft wurde fünf Jahre debattiert. Die gemeinsame Lösung für Stadt, Land und Kirche lag von Anfang an auf dem Tisch.

Bischof spricht von Entscheidung aus Not

Bischof Jeremias Quelle: OZ

Tilman Jeremias, seit einem Jahr Bischof des Sprengels Mecklenburg und Pommern mit Sitz in Greifswald, spricht von einer Notentscheidung, die durch eine Arbeitsgruppe vorbereitet wurde. „Ich kann nicht 1,1 Millionen Investionsmittel und Folgekosten rechtfertigen, wenn die Einnahmen so drastisch gesunken sind und es gegenwärtig eine Stellenbesetzungssperre gibt. Der Entschluss von 2019 stand unter Finanzierungsvorbehalt.“ Die Kirchenleitung hoffe, dass der durch den Beschluss aufgewertete Archivstandort Schwerin mit den Archivalien aus der Mecklenburgischen und der Pommerschen Kirche gute Forschungsmöglichkeiten biete. In Greifswald werde es eine Außenstelle geben, in der nach Bestellung Akten eingesehen werden können. Der Bischof räumt ein, dass man darüber streiten könne, ob damit die Festlegung des Fusionsvertrages für ein Archiv in Kiel mit Außenstellen in Schwerin und Greifswald erfüllt sei.

Bischof Abromeit kämpfte für Greifswald

Jeremias Vorgänger Hans-Jürgen Abromeit als Regionalbischof hatte für den Archivstandort Greifswald gekämpft, was die Nordkirche im September 2019 nach ihrer Mehrheitsentscheidung ausdrücklich würdigte. Nach OZ-Informationen hatten die Gegner schon damals angekündigt, dass sie die Entscheidung für Greifswald nicht hinnehmen werde.

„Ein Archiv in Greifswald wäre eine tolle Sache gewesen“, sagt Sebastian Kühl, der Sprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises. Er bedaure die Entscheidung dagegen. Die Befugnis dafür habe liege aber die Nordkirchenleitung.

Landesarchivneubau in Greifswald in Gefahr?

Haik Porada blickt weiter. Wenn der Beschluss der Nordkirche umgesetzt wird, „wäre dies für das Bildungsministerium bzw. das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Schwerin ein fatales Signal, dies demnächst auch mit dem demolierten Landesarchiv Greifswald zu tun.“Auch hier könnte weniger Geld infolge der Corona-Krise als Begründung dienen.

Landesarchiv kann seit Jahren Aufgaben nicht erfüllen

Der bauliche Zustand der als Landesarchiv genutzten und für die Aktenlagerung ungeeigneten früheren Kaserne, schimmlige Akten, eine in den letzten Jahren immer weiter verschlechterte personelle Ausstattung stehen seit Jahren in der Kritik. Eine wissenschaftliche Arbeit mit Akten sieht Schwerin in Greifswald nicht mehr vor. Nach Einschätzung des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, Irmfried Garbe, kann das Archiv seit Jahren seine Aufgaben nicht mehr erfüllen.

Land will Kirche mit Geld von Archivbau in Greifswald überzeugen

Greifswald: ein Archivgebäude für Land und Kirche

Das Gedächtnis der pommerschen Landeskirche

Von Eckhard Oberdörfer