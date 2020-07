Grimmen

Seit Jahrhunderten gehört es zur Tradition, an historisch relevanten Orten Zeugnisse für die Nachwelt zu hinterlassen: Bei der letzten Restaurierung des Grimmener Rathauses wurde auch die Messingkugel unterhalb des Wetterhahns geöffnet, der hoch über der Stadt thront. Es kamen Dokumente vom 2. Oktober 1885, Münzen, eine Visitenkarte und ein Freimaurerbrief zutage.

In den Dokumenten, von denen Hobby-Historiker und Stadtführer Sven Thurow eine Kopie besitzt, beschreibt der damalige Historiker und Amtsgerichtssekretär Carl Coppius wie es im Jahre 1885 in Grimmen aussah und welche Geschäfte und Vereine es damals in der Stadt gab.

17. Oktober 1885, 11 Uhr: Dokumente wurden in Messingkugel verstaut

Seine Dokumente beginnen mit folgender Einleitung mit der Überschrift „Zur Erinnerung“: Nachdem im Laufe der Zeit und durch einen kalten Blitzschlag im Jahre 1857 die hölzerne Bedachung des Rathausturmes – sogenannter Dachreiter – beschädigt, auch das den Turm bildende Gebälk morsch und schlecht geworden, so ist ein Neubau des Turmes durch die Verhältnisse gleichsam bedingt worden.

Weiterhin schreibt Carl Coppius: Von dem Magistrat und bürgerschaftlichen Kollegium ist dafür der Neubau des Turmes beschlossen und unter Leitung des Zimmermeisters Eduard Meyer hier am Freitag, den 21. August 1885, der alte Turm abgenommen und der Neubau, ohne dass einer der Zimmerleute dabei verunglückt oder sonst ein Unfall zu beklagen gewesen, wieder aufgeführt worden. Am Sonnabend, den 17. Oktober 1885 vormittags 11 Uhr, ist dann die eiserne Helmspitze, auf welcher der pommersche Greif als Wetterfahne und die messinge Kugel, in welcher dieses Schriftstück zur Erinnerung gelegt worden ist, von den Zimmerleuten auf der Turmspitze wieder angebracht worden. Bei Abnahme der messingen Kugel ist in derselben nichts vorgefunden worden.

Malermeister Tews, Bäcker Waterstradt und Müller Ohls

Auf dass nun für spätere Zeiten, wenn die Verhältnisse einen abermaligen Um- resp. Neubau des Turmes erheischen sollten, die dann lebende Generation von Grimmen ein Bild erhalten möge von den staatlichen und kommunalen Verhältnissen zu und in denen Grimmen zurzeit steht, so hat der Schreiber dieser Zeilen es übernommen hiervon eine Skizze zu entwerfen.

Carl Coppius listet auf vielen folgenden Seiten genau auf, wer 1885 beispielsweise als Bürgermeister ( Carl Dettmann) und als Senator arbeitete. Die Senatoren: Hotelier Hans Homeyer, Kaufmann Ludwig Brandt, Malermeister Heinrich Griwahn und Kreiswundarzt Dr. med. Lemke. Das bürgerschaftliche Collegium bestand aus dem Vorsitzenden Malermeister Tews. Mitglieder waren: Kreissekretär Werner, Hotelier Christian Bentzien, Bäckermeister Waterstradt, Herr Rentier Reichenbach, Ackerbürger Dieckelmann, Ackerbürger Peddert, Ackerbürger Fritz Stordel, Kreistierarzt Otto Koch, Herr Rentier Lemke, Müllermeister Fritz Ohls und Kaufmann Naphtali Lychenheim.

Historische Ansicht des Grimmener Rathauses. Quelle: Sven Thurow

Wer arbeitete als Nachtwächter ?

Carl Coppius: „Die Stadtförsterstelle versieht zurzeit der Königliche Förster Herr Feist zu Caschow mit Genehmigung der Königlichen Regierung zu Stralsund gegen ein besonderes Honorar. Als Nachwächter wurden die Familiennamen Weiss, Neumann und Scharlau aufgeführt. Als Feldwächter fungierte ein Herr Friedrichs.

Mitglieder des Gemeindekirchenrats 1885: Kaufmann Ludwig Burmeister, Bürgermeister Dettmann, Pastor Giese, Landrat Dr. Gustav von Hagenow auf Langenfelde, Ökonomierat Carl Hecht auf Bartmannshagen, Kaufmann Friedrich Heyden, Rechnungsrat Holtz, Superintenden Knust, Mauer-Altermann Leitner, Rittergutsbesitzer Dr. Prosch auf Jessin, Kreissekretär a. D. Raabe und Kreisausschusssekretär Volksdorff.

Als Gemeindevertreter führt Coppius auf: Sattlermeister Carl Blasse, Lehrer Behrens, Küster und Cantor Below, Hotelier Christian Bentzien und Amtsgerichtssekretär Carl Coppius. Es sollten auch die Namen der Geistlichen und Lehrer für die Nachwelt festgehalten werden: Superintenden Knust, Pastor und Diakonus Giese, Rector Daberko, Conrector Herwig und Conrector Loerk, Küster und Kantor Below, Lehrer und Organist Range, Lehrer und Organist Virow und die Lehrer Darmer, Koch und Tress.

