Horst

Die Blütezeit von dem Ort Horst ist lange vorbei. „Hier war mal alles“, betont Winfried Lissek mit Nachdruck und überlegt kurz. Dann zählt er auf: Schuster, Schlosser, Fleischer, Krämer, Schiedemeister, Stellmacher, Bäcker, Gärtner, Bauern, „Maurermeister Wiese, Mensch!“, platzt es aus Lissek. „Wir waren ein absolutes Handwerkerdorf.“ Die Betriebe aus der Vorkriegs- und Vorwende-Zeit sind zwar verschwunden, dennoch ist das Dorf weiterhin geschäftig. 34 Gewerbe sind in Horst und seinen Nachbarortschaften, die früher zusammen 600 Einwohner zählten, angemeldet.

Lissek war einer von ihnen. 1949 kamen seine Eltern aus Schlesien nach Vorpommern und bezogen das Haus am Ortsrand, ein altes Sägewerk, in dem Lissek noch heute wohnt. Jahrelang war der 65-Jährige Hausmeister der Schule, dann Gemeindearbeiter. Nebenbei forschte er an der Chronik „seines“ Ortes. Lissek kennt die Höhen und Tiefen von Horst ganz genau. „Viele umliegende Bauern kamen nach Horst, weil hier die Molkerei war. Auf dem Hinweg haben sie ihre Schuhe beim Schuster abgegeben und auf dem Rückweg wieder mitgenommen“, lacht er.

Anzeige

Einschnitte: Bahnstrecke weg, Kriegsflüchtlinge, Erdöl

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste der Ort große Umbrüche aushalten. „Als die Schmalspurbahn abgebaut wurde, wurde die Hauptverbindung nach Greifswald und Grimmen gekappt. Die Leute kamen nicht mehr weg vom Dorf“, erzählt Andreas Heite, ehemaliger Bürgermeister von Horst. Zudem mussten die Gemeinde viele Kriegsflüchtlinge unterbringen und beschäftigen. Lissek ergänzt: „Dann passten viele Privatunternehmen nicht mehr zum DDR-Sozialismus. Damit hatte das Handwerk abgenommen.“ „Die Entdeckung von Erdöl in Reinkenhagen hat dem Ort dann den Rest gegeben“, glaubt Heite. Die Förderung verlagerte sich fortan von Horst ins zehn Kilometer entfernte Nachbardorf. „Wir waren vollkommen abhängig von der LPG, die 1955 gegründet wurde, um dörfliches Leben zu organisieren“, schob Heite hinterher.

Weitere OZ+ Artikel

Dennoch hielten die Horster ihren Ort in Schuss. „Ich hatte eine Baubrigade gegründet und versucht, die Gebäude zu renovieren“, erinnert sich Stefan Czarnojahn. Der 88-Jährige kam 1958 nach Horst und war zunächst 13 Jahre lang hauptamtlicher Bürgermeister. Nach der Wiedervereinigung führte Czarnojahn den Ort noch einmal 14 Jahre lang.

So funktionierten die Einwohner eine Hühnerbaracke zum Kindergarten um, rekonstruierten die Feuerwehr oder bauten eine neue Arztpraxis. „Da kamen ganz junge Ärzte auf’s Land – eine gute Sache“, befand Winfried Lissek. Heute gibt es keine Praxis mehr in Horst.

Einige Häuser aus der Vorkriegszeit stehen noch immer in Horst. Nur sehr wenige sind so verlassen wie dieses alte Handwerkshaus an der Dorfstraße. Quelle: Horst Schreiber

Feierräume geschlossen, Schule zieht nach

Die beiden Gaststätten haben auch schon längst dichtgemacht. „In der einen habe ich mit meiner Frau noch getanzt. Die Betreiber der anderen sind in den Westen abgehauen, haben zum Abschied eine große Party mit Freibier geschmissen. Hintenrum haben sie die Wagen für die Abreise beladen“, lacht Lissek. „Es gab viele schöne Feiern. Die Alten haben erzählt: Dieser Ort war für Feiern bekannt, dass sich die Balken biegen.“

Mittlerweile ist es ruhig in Horst. Die Pausenklingel der Schule, die Czarnojahn wiederaufbaute und Lissek instand hielt, wird nur noch bis Sommer 2021 läuten. Dann übernimmt das neue Schulzentrum in Miltzow. Der ehemalige Bürgermeister klingt wehmütig. „Das mag für Miltzow schön sein, doch die anderen Orte wie Horst haben dann Probleme. Wenn so etwas wegrationalisiert wird, macht sich das bei jungen Familien bemerkbar“, behauptet Czarnojahn.

Die Zufahrt nach Horst ist eingesäumt von Bäumen. Vor den Toren des Dorfes lagerte die LPG Friedenhorst, die 1955 gegründet wurde. Jetzt ist dort die Feldgut GmbH ansässig. Quelle: Horst Schreiber

Junge Familien ziehen ein

Allerdings ist Horst immer noch attraktiv für Zuzügler. „Es kommen einige junge Bürger aus Greifswald oder aus den alten Bundesländern, die hier ihren Alterssitz einrichten“, weiß Andreas Heite. Die Bevölkerungszahl im Ort, der zur Gemeinde Sundhagen zählt, ist stabil – knapp 300 Menschen lebten hier.

Für Winfried Lissek gibt es keinen Grund wegzuziehen, auch wenn die Spaziergänge durch das Dorf aus Gesundheitsgründen weniger und Zaungespräche mit den Nachbarn nur noch gelegentlich geführt werden. Hier wurde er geboren und hat seine Frau Astrid kennengelernt. „Ich habe mir hier alles aufgebaut. Hier steckt meine ganze Kraft drin. Es war nicht immer einfach, aber man muss sich halt durchkämpfen“, betont der Ur-Horster.

Und wenn er gebraucht wird, wäre Lissek bereit. Der alte Lanz-Traktor, mit dem er jahrelang die Straßenränder im Ort gemäht hat, steht immer noch auf seinem Hof. Ein Überbleibsel aus der umtriebigen Handwerkerzeit von Horst.

Von Horst Schreiber