Dorfgeschichte: In Zarnekow hält man noch zusammen

Zarnekow

Eine prächtige Kastanienallee führt in das kleine, rund 35 Einwohner zählende Dorf Zarnekow, einem Ortsteil der Gemeinde Glewitz. Vor den schön sanierten Häusern auf der linken Straßenseite liegt historisches Kopfsteinpflaster. Die Straße ist vermutlich genauso alt wie das Gutshaus aus dem 19.Jahrhundert. Das ehemalige Rittergut befand sich 1889 im Besitz von Ewald Putzier, 1928 von Klaus Putzier und 1939 war Otto Friedrichs Eigentümer des Gutes. Um 1975 wohnten im Gutshaus 10 Familien. Jutta Buske ist in Zarnekow geboren und kann sich noch gut an die Zeit erinnern. Damals lebten rund 170 Menschen in dem Ort.

Eine prächtige Kastanienallee säumt die historische Straße ins Dorf. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Den Ehemann in Heimatdorf kennengelernt

Ihren Ehemann Alwin hat sie in ihrem Heimatdorf, das sie nie verlassen hat, kennengelernt. Er war Lehrling beim damaligen VEG Voigtsdorf und wohnte im Ledigenwohnheim. Inzwischen sind die beiden seit 43 Jahren verheiratet, haben zwei erwachsene Töchter und sind stolze Großeltern. „Ich bin damals von Boltenhagen nach Voigtsdorf mit dem Fahrrad gefahren. Ich kannte das Leben in der Landwirtschaft. Als Lehrling war ich im Reitsport“, erzählt Alwin Buske.

Noch heute mit dem Pferd auf der eigenen, kleinen Scholle

Die Liebe zu den Pferden hat er sich sein ganzes Leben lang bewahrt. Mit seinen Pferden beackerte er die eigene kleine Scholle. Heute hat der Rentner seine „Kacy“, eine hübsche Mischlingsstute, die ihn unterstützt. Den Namen hat Enkelin Lara ausgesucht. Sie wohnt mit ihrem Bruder Daniel und den Eltern im Elternhaus von Jutta Buske, gleich nebenan.

Alwin Buske mit seinem Pferd „Kacy“ vor dem alten Gutshaus. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Aktuell ist dort jede Menge Trubel auf dem Hof. Die Familienhündin der Rasse Rhodesian-Ridgeback hat gerade zehn Welpen bekommen – sieben weibliche und drei männliche Babyhunde wollen versorgt werden. Die unmittelbare Nachbarschaft zu den Großeltern hat viele Vorteile für alle Seiten. Oft wurde die Oma für den Fahrdienst gefragt oder bekochte ihre Enkel. Inzwischen hat die Abiturientin Lara selbst einen Führerschein, der kleine Bruder geht in Grammendorf zur Schule.

Auch die Kinder im Dorf kennen Oma Jutta

Aber auch für die Nachbarskinder Aileen, Lilli-Marie und Michela ist Jutta Buske manchmal Ersatzoma und kümmert sich um die Mädchen. Die freuen sich über das große Planschbecken auf dem Hof und berichten voller Stolz vom großen Baumhaus, das der Papa für sie gebaut hat. „Aber es wäre schön, wenn hier mehr Kinder wären“, wünscht sich Aileen, die älteste des Mädchen-Trios. Ihre Mutter hingegen genießt die Ruhe auf dem Dorf und lobt die gute Nachbarschaft. Das bestätigt auch Jutta Buske und sagt: „Hier ist der Zusammenhalt noch da. Einmal im Jahr treffen wir uns und jeder bringt was mit. Das ist immer richtig schön.“

Früher sei einfach viel mehr los gewesen, als noch mehr Leute im Dorf lebten. Viele von den Fachwerkhäusern wurden abgerissen. Anfang der 1990er Jahre wurden viele Wirtschaftsgebäude abgerissen. Das Inspektorenhaus, ein schönes Backsteinhaus ist erhalten, aber unsaniert. 1991 zogen die letzten Bewohner aus dem Gutshaus aus, seitdem steht es leer. Heute befindet es sich in Privatbesitz.

1992 fand die letzte große Feier als Faschingsparty im Gutshaus statt. Daran erinnern sich die „Alten“ noch gerne. Im Saal wurde getanzt oder Kinovorführungen geschaut. Das Leben in Zarnekow ist beschaulich und ruhig. Wer nicht muss, fährt nicht einfach mal so in das idyllische Sackgassendorf, wo die Hirsche röhren, die Wildschweine ab und zu im Teich baden und wieder Rebhühner zu sehen sind.

Von Roswitha Pendzinsky