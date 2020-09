Kirchdorf

Im kleinen Kirchdorf in der direkten Nähe zum Greifswalder Bodden, wirkt das Dorfleben noch so, wie man es sich vorstellt. Kleine und große Einfamilienhäuser, eine alte Kirche und ein Fußballplatz. Das lockte in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen in den Ort in der Gemeinde Sundhagen.

Dieses Gesamtwerk gepaart mit der Idylle schätzt die Kirchdoferin Renate Berger bis heute an ihrem Wohnort: „Das Dorf ist generell sehr schön. Mir gefällt aber besonders gut die Eigeninitiative die Leute und Vereine aufbringen.“ Dabei betont sie besonders den Sportverein und die Feuerwehr, die mit ihrer Jugendarbeit dafür sorgen, dass die Kinder im Ort etwas zu tun haben. Die Feuerwehr stelle laut Berger außerdem einen Raum zur Verfügung, wenn im Dorf eine Feier ansteht.

Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr fehlt

1998 zog sie nach Kirchdorf, weil sie einen Ort suchte, um ein Eigenheim zu bauen. Schon als Kind lebte sie in Jeeser, einem kleinen Ort, in direkter Nachbarschaft von Kirchdorf. „Ich habe mich hier schnell mit vielen anderen zusammengefunden und wir unternehmen etwas. Außerdem hilft sich hier noch jeder, wo er nur kann“, beschreibt Berger das Leben in Kirchdorf.

Aber auch Berger gefällt nach 22 Jahren in Kirchdorf dann doch nicht alles: „Es gibt keine Busanbindung nach Greifswald oder Stralsund. Den mobilen Einkaufsladen gibt es auch nicht mehr. Für ältere Menschen, die kein Auto mehr fahren, ist das ein Problem und sie sind darauf angewiesen, dass ihnen zum Beispiel jemand aus der Familie bei Besorgungen hilft.“

Beschweren möchte sie sich aber nicht über das Leben in ihrem Dorf: „Man kann hier einfach die Freiheit genießen. Ganz nah dran ist direkt das Wasser. Sonst fahre ich hier sehr gerne Fahrrad und bin mit anderen aus dem Dorf aktiv.“

Sportverein mit großen Plänen

Dafür, dass das Dorf aktiv bleibt, sorgte auch ihr Sohn Falko Berger. Er ist Vorsitzender des SV Traktor Kirchdorf, indem etwa 120 Mitglieder in den Altersklassen von den Bambini bis zu den alten Herren die Fußballschuhe schnüren. Auch wenn die Männer in der Kreisoberliga bisher in der Saison noch ohne Punktgewinn dastehen, ist im Verein viel Bewegung. „Wir haben immer guten Zulauf an neuen Mitgliedern. Das liegt vor allem an den Jugendmannschaften, die wir vor fünf Jahren gegründet haben“, erzählt der SV Traktor-Vorsitzende Falko Berger.

Nachdem zuletzt Trainerunterstände an der Seitenlinie gebaut wurden, hat der Verein für die kommende Zeit große Projekte ins Auge gefasst. Flutlicht über den gesamten Platz, damit auch abends trainiert werden kann, neue Fangnetze oder auch die Renovierung des Vereinsgebäude mit großer Überdachung im Außenbereich. „Das sind für uns als kleiner Verein natürlich Projekte mit große Kosten, bei denen wir auf Förderung hoffen“, schildert Berger.

Eine Kirche mit viel Tradition

Das bekannteste Bauwerk im Ort ist die Dorfkirche. Erste Erwähnungen einer Kapelle gehen bis auf das Jahr 1396 zurück, seitdem wurde die Kirche über die Jahrhunderte immer wieder um- und ausgebaut. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie wohl Ende des 19. Jahrhunderts mit Umbauten im Stil der Neogotik.

Ein besonders markanter Punkt auf dem Friedhof, der die historische Kirche umgibt, ist das Grab von 22 Jugendlichen, die Ende des zweiten Weltkriegs bei einer Übung im Wald von Jeeser ihr Leben verloren.

Von Niklas Kunkel