Klein Miltzow

Das kleine Dorf liegt ein wenig versteckt zwischen Reinkenhagen und Miltzow in der Gemeinde Sundhagen. Klein Miltzow war einst Rittergut mit Gutshof und einer Landarbeitersiedlung. Hinter dem Gutshaus lag 1835 eine große Parkanlage. Diese ist nur noch mit viel Fantasie zu erkennen.

Aber in einem Teil davon befindet sich die Kindertagesstätte „Kinderhaus Kunterbunt“, eine Einrichtung des Jugendfreizeit e.V. Hier erleben die Lütten in natürlicher Umgebung den Jahreskreislauf der Natur aktiv und bewusst. Die alten Bäume spenden den spielenden Kindern Schatten. Derzeit blühen Tausende Buschwindröschen.

Das Sundhagener Dorf liegt ein wenig versteckt zwischen Reinkenhagen und Miltzow. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Gutshaus wurde abgerissen

Das Gutshaus entstand durch den Umbau eines älteren Gebäudes im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts und wurde um 1895 verändert. Letzter Besitzer des Rittergutes bis 1945 war der Stralsunder Kaufmann August Beug. Pächter war sein Sohn Hans. Nach 1945 zogen vorerst Flüchtlinge in das Gutshaus ein. 1975 gab es im Haus vier Wohnungen für die Mitarbeiter der LPG, kurz nachdem das Haus modernisiert wurde. So gab es zu dieser Zeit schon eine zentrale Be- und Entwässerung und die Wohnungen verfügten über ein Bad und WC. Geheizt wurde allerdings nach wie vor mit Öfen.

„Ich hatte eine Schulfreundin, die im Gutshaus gewohnt hat“, erinnert sich Ursula Schröder noch sehr genau an das Gebäude. Nach 1990 wurde es dem Verfall preisgegeben und schließlich abgerissen. 1966 zog sie als 13-Jährige mit Eltern und Bruder nach Klein Miltzow und beschreibt: „Aber zur Schule sind wir anfangs noch nach Reinberg mit dem Fahrrad gefahren, bevor es dann nach Reinkenhagen ging.“ Dort hat sie viele Jahre mit ihrem späteren Mann Hans-Günter in einer modernen Neubauwohnung mit ihren zwei Söhnen gewohnt.

Ein Zeichen für guten Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft

1999 ergriff das Paar die Chance, wieder nach Klein Miltzow zu ziehen. Gemeinsam mit Mutter und Bruder leben sie in einer Doppelhaushälfte mit großen Grundstück. Hier ist Platz für Tiere und Erholung in der Natur. Ziervögel sind das besondere Hobby von Hans-Günter Schröder. In einer großen Voliere zwitschert es in allen Tonlagen und das kleine bunte Federvieh flattert fröhlich durch das Gehege. „Wir kennen uns alle im Dorf und mit allen sind wir per Du.“ Ein Zeichen für guten Zusammenhalt.

So gab es in der Vergangenheit auch selbst organisierte kleine Dorffeste auf unterschiedlichen Gehöften. Ehepaar Schröder hat fast das gesamte Arbeitsleben in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes gearbeitet. Hans-Günter Schröder war beim VEB Minol in Miltzow als Tankwagenfahrer angestellt und konnte diese Tätigkeit auch nach der Wende in einer anderen Firma mit modernem Fahrzeug bis in den Ruhestand 2015 fortsetzen. Ursula Schröder hat einst bei der Agrotechnik in Klein Miltzow gelernt, musste sich jedoch mehrfach umorientieren.

Ursula und Hans-Günter Schröder leben seit 1999 in Klein Miltzow. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Während der DDR-Zeit gab es mehrere große Betriebe in dem kleinen Ort. Viele Menschen aus der Umgebung hatten hier ihre Arbeit. Die Nähe zur Bahn war dabei nicht unwichtig. Heute gibt es noch landwirtschaftlich genutzte Hallen, einen metallverarbeitenden Betrieb und einige Ruinen – abseits von der Hauptverkehrsstraße – die durch das kleine Dorf führt. Ehepaar Schröder genießt mittlerweile den Ruhestand und ist gern mit dem Fahrrad unterwegs. Und das nicht nur in unmittelbarere Umgebung. Entweder nehmen sie die Räder mit der Bahn mit oder schnallen sie aufs Auto und erkunden schöne Gegenden in ganz Vorpommern.

Für Familie Herlemann steht fest: „Es ist alles perfekt für uns“

2003 nutzte Jörg Herlemann die Chance, in Klein Miltzow ein Haus in eine Baulücke zu bauen. Der junge Mann von damals wollte hier eine Fahrschule in der Gemeinde aufbauen. So ist gleich neben dem Haus ein kleines Schulungsgebäude entstanden, in dem schon viele junge Menschen aus der Region die Theorie zum Führerschein erlernten. Der gebürtige Greifswalder gründete später mit Ehefrau Andrea eine Familie. Drei Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren machen das Familienglück perfekt. „Man hat hier seine Ruhe und kann machen, was man will. Unsere Kinder haben einen kurzen Schulweg. Es ist alles perfekt für uns“, sind sich Andrea und Jörg Herlemann einig.

Den großen Hof nutzt die Familie zum Spielen oder zur Erholung. Der Nachwuchs geht unterschiedlichen Hobbys innerhalb der Gemeinde nach. Der 14-jährige Johann spielt beim SG Sundhagen in der C-Jungend Fußball, der zehnjährige Jonas fühlt sich wohl in der Gemeinschaft der Jugendfeuerwehr und die achtjährige Maria fährt regelmäßig zum Reiten nach Engelswacht. Die Kinder haben meistens ein Elternteil zu Hause. Der Vater ist in der Woche überwiegend mit den Fahrschülern außer Haus und Mutti kümmert sich um den Nachwuchs.

Am Wochenende ist sie dann als Pflegeassistentin für den Verein „Lust am Leben“ in Greifswald unterwegs. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit Beeinträchtigungen und älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. Ein Job mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen. Andrea Herlemann arbeitet in der Woche überwiegend im Homeoffice. Natürlich organisiert sich die Familie auch gemeinsame Freizeit und ist gerne auch mal mit dem Wohnwagen unterwegs. Für sie und ihre Nachbarn ist Klein Miltzow ein kleines Dorf, wo die Gemeinschaft gepflegt wird und die Einwohner sich schätzen.

Von Roswitha Pendzinsky